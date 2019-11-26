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扶偏鄉孩子一把 日月光張媽媽基金會圓夢助學

2019-11-26 14:35經濟日報 記者游智文／即時報導

「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱「張媽媽慈善基金會」）暨日月光投控集團於108年度推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人新台幣6,000元助學金，共計274萬8000元，並在今（26）日「張媽媽」逝世三周年紀念日舉行「張媽媽慈善基金會圓夢助學」紀錄片發表會，希望扶這些偏鄉的孩子一把，讓他們在求學階段能夠適性發展，培養正向自信的學習態度，未來能獲得更好的發展機會。

日月光集團創辦人張姚宏影女士，一生積極行善，日月光投控集團張虔生董事長三兄妹為感念母親恩情，私人出資以媽媽名義成立財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會，二年多來，基金會秉持張媽媽慈悲愛心、關懷社會的理念，積極從事各項社會福利慈善事業，圓夢助學計畫是其中一項。

張媽媽基金會表示，在張媽媽逝世三周年紀念日，基金會特地發表圓夢助學紀錄片，希望社會大眾對台灣目前面臨城鄉差距的現象能有更多的了解並關心此問題。在發表會上，基金會特別邀請到桃園介壽國中校長傅美琴、南投仁愛國中校長朱珮芬、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明以及茂林國中校長王耀英等5位翻轉偏鄉教育的第一線實踐者，參與見證並分享他們的心路歷程。

張媽媽慈善基金會分別在9月24日、10月14及15日，以及10月21至23日，實地走訪桃園市復興區介壽國中、南投縣信義鄉同富國中和仁愛鄉仁愛國中，以及高雄市茂林區茂林國中、那瑪夏區那瑪夏國中、桃源區桃源國中等6所極度偏遠的國中，頒贈助學金，受到師生們的熱情歡迎，對張媽媽基金會關懷偏鄉學生，並派員到學校頒贈助學金的善舉，一致表示感謝。

6,000元，對一般城市小孩來說，可能微不足道，在偏鄉孩子眼中，卻是一筆不小的鼓勵。許多領到助學金的同學，更是親手製作溫馨小卡片，寫上滿滿感恩與自我期許的話語，感念張媽媽基金會的幫忙，讓他們可以安心學習，有機會圓夢。許多同學說，要先把這筆助學金存起來，以後拿來買需要的書本、文具，不少同學說要留著當高中的學費、課輔費，有的同學則拿來當午餐費，甚至幫家裡繳電費、貼補生活費。

張媽媽慈善基金會董事長張虔生表示，109年度起，基金會將結合日月光投控集團的資源，擴大張媽媽慈善基金會對偏鄉的關懷，以同心圓的概念，結合助學金、學生健檢及老人長照、就學就業、地方創生等面向，從基本面增加偏鄉學生教育資源，進而協助其就學、生活，並且提升社區服務品質，並持續關注弱勢族群及偏鄉孩子的生活及教育問題，也希望透過「圓夢助學」計畫，發掘家境清寒，有潛力、有理想的學生，追蹤其高中、大學的求學情形，基金會適時提供必要的協助，幫助其完成學業。就讀相關科系的孩子，在日月光投控集團的企業未來有用人需求時，亦可優先協助就業，讓他們有機會翻轉人生。

南投縣仁愛國中校長朱珮芬（右）帶來同學製作的2020年的版畫作品，致贈張媽媽慈善...
南投縣仁愛國中校長朱珮芬（右）帶來同學製作的2020年的版畫作品，致贈張媽媽慈善基金會，由日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村（左）代表接受。 圖／張媽媽慈善基金會提供
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南投仁愛國中校長朱珮芬（前排左起）、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明...
南投仁愛國中校長朱珮芬（前排左起）、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明、茂林國中校長王耀英以及桃園介壽國中校長傅美琴等5位應邀到發表會場，分享他們的心路歷程。 圖／張媽媽慈善基金會提供
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偏鄉教育日月光

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