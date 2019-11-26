扶偏鄉孩子一把 日月光張媽媽基金會圓夢助學

2019-11-26 14:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ／即時報導



「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱「張媽媽慈善基金會」）暨日月光投控集團於108年度推出「圓夢助學」計畫，提供43所偏鄉國中、458名學生，每人新台幣6,000元助學金，共計274萬8000元，並在今（26）日「張媽媽」逝世三周年紀念日舉行「張媽媽慈善基金會圓夢助學」紀錄片發表會，希望扶這些偏鄉的孩子一把，讓他們在求學階段能夠適性發展，培養正向自信的學習態度，未來能獲得更好的發展機會。

日月光集團創辦人張姚宏影女士，一生積極行善，日月光投控集團張虔生董事長三兄妹為感念母親恩情，私人出資以媽媽名義成立財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會，二年多來，基金會秉持張媽媽慈悲愛心、關懷社會的理念，積極從事各項社會福利慈善事業，圓夢助學計畫是其中一項。

張媽媽基金會表示，在張媽媽逝世三周年紀念日，基金會特地發表圓夢助學紀錄片，希望社會大眾對台灣目前面臨城鄉差距的現象能有更多的了解並關心此問題。在發表會上，基金會特別邀請到桃園介壽國中校長傅美琴、南投仁愛國中校長朱珮芬、高雄那瑪夏國中校長洪自強、桃源國中校長陳世明以及茂林國中校長王耀英等5位翻轉偏鄉教育的第一線實踐者，參與見證並分享他們的心路歷程。

張媽媽慈善基金會分別在9月24日、10月14及15日，以及10月21至23日，實地走訪桃園市復興區介壽國中、南投縣信義鄉同富國中和仁愛鄉仁愛國中，以及高雄市茂林區茂林國中、那瑪夏區那瑪夏國中、桃源區桃源國中等6所極度偏遠的國中，頒贈助學金，受到師生們的熱情歡迎，對張媽媽基金會關懷偏鄉學生，並派員到學校頒贈助學金的善舉，一致表示感謝。

6,000元，對一般城市小孩來說，可能微不足道，在偏鄉孩子眼中，卻是一筆不小的鼓勵。許多領到助學金的同學，更是親手製作溫馨小卡片，寫上滿滿感恩與自我期許的話語，感念張媽媽基金會的幫忙，讓他們可以安心學習，有機會圓夢。許多同學說，要先把這筆助學金存起來，以後拿來買需要的書本、文具，不少同學說要留著當高中的學費、課輔費，有的同學則拿來當午餐費，甚至幫家裡繳電費、貼補生活費。