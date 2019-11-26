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顧立雄：未來銀行利率將走向客製化

2019-11-26 12:53聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會主委顧立雄今在「Taiwan FinTech產業策略論壇」專題演講，他指出，現在AI、大數據發展快速，未來銀行利率可望朝向客製化，依照每個人情況會有不同利率。

金融科技展本周五啟動，顧立雄表示，依照金管會的統計，去年金融業投入金融科技金額達117億元，而今年截至目前為止已經成長87%，且今年前九月取得專利件數達394件。

顧立雄也提到，今年截至11月14日為止，監理沙盒已有7件審核通過的案子，其中凱基銀行與中華電信合作的實驗案已宣告成功，藉由電信費繳費情況作為線上信貸的評分依據。他認為，隨著未來AI、大數據的發展，銀行將有可能達到每個人利率不同的情況。

但保單利率也會走向客製化嗎？顧立雄受訪時表示，這類似現在UBI車險的概念，根據生活、消費、使用習慣導出風險，目前在健康險部分已有類似概念。但保險是用普遍性的風險去精算費率，如果區分出每一個人的危險程度，就會產生逆選擇的狀況，不一定符合保險的原理。

顧立雄也表示，電子支付將會是明年金融政策的是重頭戲，明年修法後，電子支付與電子票證將合而為一，電子支付可發實體票證，電子票證可進行虛擬支付。最重要是未來可跨電子機構轉帳，央行也非常支持跨機構平台的建置。電子支付發展會對既有銀行產生衝擊，明年開業的純網銀也會對既有銀行產生衝擊，顯見明年銀行競爭會越來越激烈。對消費者來說，會有更多的客戶體驗，尤其後續5G時代建置完成，客戶的體驗會更有感。

此外，台灣的開放銀行第一階段今年已經上線，顧立雄今也透露，他明天將要與英國市場競爭局（CMA）見面，談英國目前開放銀行的發展情況，後續也將與澳洲談，澳洲及英國在開放銀行進程上走得比台灣快速，澳洲明年二月將選定12家第三方平台業者（TSP），他說，「我想知道澳洲怎麼挑選，若發生問題是TSP業者負責，還是銀行要負責。」

金管會主委顧立雄今於「Taiwan FinTech產業策略論壇」進行專題演講。記...
金管會主委顧立雄今於「Taiwan FinTech產業策略論壇」進行專題演講。記者戴瑞瑤／攝影
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