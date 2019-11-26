行動支付進入快速成長期 顧立雄：明年銀行競爭更烈

2019-11-26 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



今年前九個月行動支付交易金額達761億元，金管會主委顧立雄今（26）日表示，我國行動及電子支付市場進入快速成長期，預計全年行動支付交易金額將破1,000億元。

顧立雄今日上午出席由中華金融科技產業促進會和KPMG安侯聯合主辦的「2019Taiwan Fin Tech產業策略論壇」，以「如何協助發展金融科技產業 」為題，進行專題演；他表示，近兩年金融科技快速發展，去年和前年行動支付每年交易額分別是148億元和478億元。

今年前九個月，行動支付交易額已經來到761億元，為去年全年的1.6倍，顧立雄表示，以交易金額來看，行動支付交易金額在今年上千億元沒問題。

顧立雄表示，台灣發展金融科技面臨的挑戰是缺乏大型科技公司帶動發展，

小公司雖然有發想，但是真正要有所作為還是要跟金融業合作，仍仰賴金融機構投入，無法由大型科技公司的領先科技能力及大客戶基礎帶動創新業務百花齊放。

因此純網銀就非常重要，可發揮「鯰魚效應」，現在三家純網銀，都算是大型的公司，他們的加入有益於數位金融發展，藉由導入金融業跟中華電信、社群媒體Line以及電子商務樂天集團的合作，應該會比相對單純透過金融監理沙盒實驗模式，成效大很多。

不過也因為純網銀的出現，顧立雄預告，金融業明年開始競爭會越來愈激烈 。

顧立雄認為，面對金融科技來臨，金融創新的同時不容忽視風險問題，因此根據金融創新帶來風險高低，主管機關會採取不同監理力道，風險越大監理強度越高，會越來越趨向以專案檢查作為重點。