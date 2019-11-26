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元大期 勇奪本屆金彝獎三大獎項

2019-11-26 11:59經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

元大期貨（6023）在公司經營及金融創新表現傑出，11月繼國家品牌玉山獎及期交所鑽石獎傳出捷報後，今（26）日再次勇奪堪稱證券期貨界奧斯卡的金彝獎，包含傑出「金融創新」、「人才培育」與「期貨人才」獎，顯示元大期貨在國內期權市場推展，以及金融創新發展上表現傑出優異。

金彝獎象徵證券期貨金融界的最高榮譽，元大期貨深信員工是公司最重要的資產，因應全球化與數位金融發展的趨勢，注重培育國際及智能菁英人才，積極推廣同仁學習程式交易技能與參與國際培訓課程，本屆獲獎更是對公司培養期權市場人才給予至高的肯定，透過內部人才的深耕培育，為整體金融市場的創新發展持續注入動能。

元大期貨是台灣唯一連續兩屆獲得此獎項肯定的期貨商，隨著數位金融浪潮以及AI大數據趨勢，元大期貨致力提供交易人更簡單便捷的交易體驗，希望透過科技與金融的結合，推廣期權市場智能生態系，不僅提供客戶快速穩定的交易系統平台，更透過大數據資料分析進行風險控管，在每個交易環節關心客戶，為每位交易人打造最佳策略組合。

元大期貨林添富董事長表示，面對產業環境的變化，元大期貨持續求新求變、精益求精，秉持領導品牌的使命與責任，不僅取得首家發行權的槓桿交易商，並獲期貨公會選拔為槓桿委員會召集人，根據市場需求給予產業發展具體建言，對金融創新推動不遺餘力，期許落實普惠金融與提升實體經濟效益。

今年元大期貨首創元大「牛熊權」商品，分別以台股、富櫃200指數為連結標的，首創店頭衍商市場，是唯一連結大盤、店頭指數的交易商品，主打以千元小額交易門檻，便可參與大盤與具全台指標性中小企業漲跌幅，依指數漲跌走勢，看漲買牛看跌買熊，多空皆可操作，運用期貨與現貨的價差特性，執行套利與避險交易策略。

元大期貨商品設計與創新能力相繼獲得肯定榮獲大獎，成功將期權市場版圖延伸至店頭市場，利用店頭市場量身訂製的特點，落實多元化商品發展並滿足非規格化合約需求，打造小額交易門檻商品，吸引更多年輕、小資族參與期權市場，為金融市場注入更多創新的元素。

期貨元大數位金融

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