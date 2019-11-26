支付虛實整合 顧立雄：2020年銀行競爭將相當激烈

2019-11-26 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄今（26）日上午參加「2019 Taiwan FinTech產業策略論壇」發表「如何協助發展金融科技」為題專題演講。他提及我國金融科技發展的挑戰是缺乏大型科技帶動發展，但明年上路的純網銀是大型金融業與大型非金融業合作的最大場域，同時明年2月電支電票合併法送件申請，未來線上線下虛實整合，甚至跨機構間，支付環境的型塑，都會對既有傳統銀行產生衝擊。他認為「2020年銀行競爭將會相當激烈」。

顧立雄解釋，未來電支電票整合與純網銀形塑營造的支付環境，對既有傳統銀行的數位金融服務形成比較激烈的競爭，消費者當然會有更多的客戶體驗，甚至後續5G環境建置完成後，速度快到百倍，客戶將更有感。顧立雄也認為，以後純網銀也會愈來愈用AI人工智慧與大數據作身份認證，有機會做到「每個人不同的客制化金融服務」。

不過他也為銀行業目前較不用害怕，是支付業著重還在消費金融這一塊，還不是傳統銀行主要營收來源，至於傳統銀獲利短期內能否會被動搖？

顧立雄表示，還是要看虛擬通路的技術，能否取代實體通路而主。他舉例，像保險的通路，雖透過銀行理財部門來賣基金保險，但保險是人跟人的接觸，網路保險還是集中產險難跨入壽險這塊，還不會緊張。這要看以後進展如何。金融科技主要發端真正有實力來進行的還是在金融業這一端，科技業還是偏小。

顧立雄表示，明年2月送電支電票法送件申請，未來線上線下虛實整合，更重要是跨機構的支付。條例對支付業者非常重要，支付這塊對既有銀行、純網銀也會對既有銀行也會帶來衝擊，明年開始銀行、科技間的競爭會相當激烈。

底下科技做好的支撐，讓線上支付放入更多的服務內容與項目，才能取代實體通路，目前還是支付與消費這塊，頂多是小額信貸，過去企金這塊完全沒法著墨，但現在有業者提出e指貸運用人工智慧或大數據，可對風險低的小額貸款，可對中小企業進行放貸，應該是很有未來性。

顧立雄說，面對金融科技作為監理機關，首要考量穩健金融體系的建置。面對不確定風險時有足夠韌性因應。以風險程度為考量的監理力道，風險愈大監理愈強，這是全世界的作為。無論是洗錢與內稽，甚至外部檢查都是如此，現在多傾向專案審查與資本計提方式來監理。

同時金管會持科技中立原則角度來看，導入金融市場風險多高，是考量的主要因素，是否運用科技或非科技不是重點，主要看其業務風險程度來監理，這點是中立的。

他也認為，台灣金融科技發展潛力有二個基礎。

一是科技創新能力與成熟的金融體系。過去金融業投入金融科技資金2018年117億元，估2019年成長87%，估有210億元左右。金融科技專利方面 2018年單年有515件，大於過去12年的總367件。今年前9月也有394件。

今年前九個月電子支付用戶已達588萬人，年成長逾67% ，每月交易金額亦較去年同期大幅成長。行動支付前九個月761億苀，為去年全年1.6倍，2018年交易金額年成長223%，顧立雄估今年上千億元沒有問題。

行政為之前訂2020年行動支付比重目標達到52%，顧立雄表示，目前是41%。成熟金融體系也是電子化障礙，要達到52%也是有困難。新創偏重前三大領域在個人金融、消費金融的智能理財、借貸及支付業務發展。

不過顧立雄認為，我國金融科技發展的挑戰是我國缺乏大型科技帶動發展，金融科技公司規模小且對金融法規較不熟悉，付出法遵資安成本也都經不起。因此還是希望其要跟金融機構合作。2020年上路的純網銀是金融業與非金融業合作的最大場域。

目前三大純網銀都算是大型的公司，有益於數位金融這塊，藉由導入四成的非金融業合作，金融業監理有其認知，一定的法遵資安投入，雙方合作大的資金投入，在虛擬通路上發揮創意「應該是要比相對來說透過監理沙盒實驗模式，預期成效要來得大很多」。

發展策略方面，監理沙盒截至11月14日止，申請案已核准七件、回1件、4件申請案尚在審查中，28家正接受申請輔導。顧立雄一一介紹七件核准案，他說，凱基銀與中華電信用電信身份作認證、電信繳費作信用模型是成功的。

顧立雄認為，以後純網銀也會愈來愈用AI人工智慧與大數據作身份認證，有機會做到「每個人不同的客制化金融服務」。二項移工跨境匯兌沙盒，呼應聯合國認為移工跨境匯金過高的問題，擬納入正推動電支電票合併法中的一個條文，擬將開放有限證照。

其他國泰人壽、易遊網異業結盟影響保險行銷政策，導出旅遊業者可賣相關的險種，但需要簡明一些，可賣旅平險與旅遊不便險，但不適合賣本業之外的險種，要跟異業相關。其他像群益好好投資基金交換、北富銀跨行電子錢包等。

發展策略上，金管會還有努力的包括未來法規鬆綁方面，包括開放銀行、純網銀設立與轉投資、證券化代幣發行與自動化投資顧問業等。金融人才的轉型與輔導。

同時為引導金融資源挹注金融科產業發展，推動多項籌資措施。並將完善金融懊技發展基環境。金融科技創新園區已有41家業者。