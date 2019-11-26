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小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

新疆黑幕如何揭發？國際調查記者聯盟的「中國電文」

新台幣開盤 貶值0.8分

2019-11-26 09:30經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（26）日早盤以30.515元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣昨日終場以30.507元兌1美元，升值1分作收；今早由於美股昨天收盤上漲190點，激勵台股開盤走高，新台幣也在開盤小幅貶值之後，止貶反升 ，目前升值3.2分，來到30.475元價位。

新台幣台股美股

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