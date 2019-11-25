親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

止警暴、制警亂：美國務卿籲港府落實獨立調查

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

外送員有保了！產險業推營業機車附加險 每日花6~7元

2019-11-25 20:54經濟日報 記者葉憶如／即時報導

外送員外送事故頻傳，外送人員的安全議題亦受廣泛討論。國內產險業紛推營業機車附加條款。繼11月3日富邦產險推出後，國泰產險今（25）日也宣布推出「營業機車附加條款」，外送人員每日只要不到一罐養樂多的價格，即可輕鬆投保。不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳2,481元保費，平均每日只要7元的金額，就可擁有每一人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保險保障。

國泰產險汽車保險部協理陳信志表示，營業機車的相關保險保障會日愈受到重視，除與日漸興盛的外送業務密不可分，也與相關保險意識升高相關，過往民眾多不知如車輛因出租予他人，或收受報酬載運乘客、貨物等類似行為，在汽車保險契約中屬於不保事項，故即使外送員已投保一般的車體、第三人責任險，在事故發生時，仍將無法獲得保險理賠。國泰產險為健全外送人員的保障，與順應新興產業崛起引發的新風險，故推出「營業機車附加條款」。外送員只要於投保時加上此項附加條款，即可獲得實質保障，透過保險轉嫁風險。

以首次投保國泰產險「營業機車附加條款」為例，不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳2,481元保費，平均每日只要7元的金額，就可擁有每一人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保險保障。

因為外送人員常須於大馬路穿梭趕單，若不慎與高價名車擦撞，或因非屬兩車事故造成的自摔，即可能須付出高昂的損失。以現行的保險商品來說，基礎的營業機車附加責任險的保障，通常會涵蓋第三人責任體傷死亡，以及財損等保險等，但針對外送員可能面對的風險，則建議加保超額責任保險以及駕駛人傷害險，以轉嫁風險，由產險公司幫忙分擔賠償費用與醫療費用，提供民眾較完整的保障。

而為減低民眾比較的麻煩與費用負擔，國泰產險特別開發專案型組合商品「機不可失專案」，外送人員投保該專案時，只要加選「營業機車附加條款」，即可以平均每天不到9元的保費，享有更全面的保障。據了解該專案以全面性的保障與固定費率，讓民眾輕鬆投保多種保險項目，其保障含括第三人體傷、財損、失能增額、慰問金、乘客、超額及駕傷險等多項組合，日繳只要再多2元，即可獲得比一般第三人商品組合更多元的保障，讓外送族群的整體風險規畫更加完善。

富邦產險11月3日也推出「營業機車附加條款」，以男性外送員35歲(任意等級4)為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2232元，每天6元，提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金，但體傷保險金少一點只有20萬元。

保險金產險

相關新聞

IPO家數同期年減4成 顧立雄：今年可達40家

2019-11-25 14:25

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

HAPPY GO公益家庭日 號召卡友一起散播愛

2019-11-25 14:06

香港選後想吸引港資 顧立雄：金融商品要更開放

2019-11-25 14:06

10月房市大好但業者審慎 台經院點出4原因

2019-11-25 13:08

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

蘇建榮：扶植企業 促進轉型

2019-11-24 23:26

魏江霖：樂意當頭家的靠山

2019-11-24 23:26

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

富邦產企業保險App 獲專利

2019-11-24 23:26

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

利率谷底 銀行發債籌資更便宜

2019-11-24 23:16

銀行搶客 換匯優惠拚場

2019-11-23 02:22

新光銀「立碼驗」 將進駐萊爾富

2019-11-23 02:22

無障礙網銀 明年6月運作

2019-11-23 02:19

簡單為王 新光銀立碼驗三步驟完成

2019-11-23 00:39

換匯功能夯 中信、渣打強打新功能

2019-11-23 00:39

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

證實了！台船董事長：潛艦產業園區落腳基隆

2019-11-25 12:22

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

文曄科技員工成立自救會 反對大聯大惡意併購

2019-11-25 15:00

台灣全新海研船要500給800 鄭文隆：不是故意做大的

2019-11-25 13:58

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

文曄員工成立自救會 反對大聯大公開收購

2019-11-25 15:02

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10

苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

誰是大地主？這縣市持有90坪以上土地占比最高

2019-11-25 14:38

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

文曄高層提告大聯大後 員工組自救會：反對惡意併吞

2019-11-25 11:47

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top