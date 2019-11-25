外送員有保了！產險業推營業機車附加險 每日花6~7元

2019-11-25 20:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



外送員外送事故頻傳，外送人員的安全議題亦受廣泛討論。國內產險業紛推營業機車附加條款。繼11月3日富邦產險推出後，國泰產險今（25）日也宣布推出「營業機車附加條款」，外送人員每日只要不到一罐養樂多的價格，即可輕鬆投保。不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳2,481元保費，平均每日只要7元的金額，就可擁有每一人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保險保障。

國泰產險汽車保險部協理陳信志表示，營業機車的相關保險保障會日愈受到重視，除與日漸興盛的外送業務密不可分，也與相關保險意識升高相關，過往民眾多不知如車輛因出租予他人，或收受報酬載運乘客、貨物等類似行為，在汽車保險契約中屬於不保事項，故即使外送員已投保一般的車體、第三人責任險，在事故發生時，仍將無法獲得保險理賠。國泰產險為健全外送人員的保障，與順應新興產業崛起引發的新風險，故推出「營業機車附加條款」。外送員只要於投保時加上此項附加條款，即可獲得實質保障，透過保險轉嫁風險。

以首次投保國泰產險「營業機車附加條款」為例，不論男女外送員，投保第三人責任險基本保障，年繳2,481元保費，平均每日只要7元的金額，就可擁有每一人體傷死亡上限200萬元、每一事故給付上限400萬元，以及每一事故財損上限30萬元的保險保障。

因為外送人員常須於大馬路穿梭趕單，若不慎與高價名車擦撞，或因非屬兩車事故造成的自摔，即可能須付出高昂的損失。以現行的保險商品來說，基礎的營業機車附加責任險的保障，通常會涵蓋第三人責任體傷死亡，以及財損等保險等，但針對外送員可能面對的風險，則建議加保超額責任保險以及駕駛人傷害險，以轉嫁風險，由產險公司幫忙分擔賠償費用與醫療費用，提供民眾較完整的保障。

而為減低民眾比較的麻煩與費用負擔，國泰產險特別開發專案型組合商品「機不可失專案」，外送人員投保該專案時，只要加選「營業機車附加條款」，即可以平均每天不到9元的保費，享有更全面的保障。據了解該專案以全面性的保障與固定費率，讓民眾輕鬆投保多種保險項目，其保障含括第三人體傷、財損、失能增額、慰問金、乘客、超額及駕傷險等多項組合，日繳只要再多2元，即可獲得比一般第三人商品組合更多元的保障，讓外送族群的整體風險規畫更加完善。

富邦產險11月3日也推出「營業機車附加條款」，以男性外送員35歲(任意等級4)為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2232元，每天6元，提供每人最高200萬元的死亡及失能保險金，但體傷保險金少一點只有20萬元。