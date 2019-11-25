歡慶120周年 第一銀行奪國家永續發展獎

2019-11-25 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



建行即將滿120周年的第一銀行，繼榮獲行政院環境保護署「第一屆國家企業環保獎」最高榮譽「巨擘獎」，再奪行政院國家永續發展委員會企業類「國家永續發展獎」，為全國唯一推動環保及永續發展等工作，獲國家肯定的金融業，也為該行120周年行慶增添喜悅。

由行政院國家永續發展委員會主辦「國家永續發展獎」，已邁進第16年，根據參獎企業投入「環境與資源保育」、「經營管理理念與績效」、「技術或服務發展狀況」及「促進環境、經濟、社會等面向融合的具體作法」等情形，由專家學者組成評審團，經過嚴謹、客觀的書面審查及實地勘察，再經決選程序選出獲獎企業。

一銀說，持續落實企業社會責任、推動環境永續政策，除改造自有舊行舍大樓取得22棟鑽石級綠建築標章外，更運用身為資金供應者的力量，提供綠色融資優惠貸款，促進產業綠色發展，參採赤道原則訂定「綠色融資審查原則」，善盡為環境保護把關者角色，同時也發行綠色信用卡，鼓勵社會大眾落實綠色消費，並提撥客戶消費刷卡一定比例金額，作為捐助款，支持有機農業、植樹及環保公益活動等發展，包括為弱勢團體汰換LED省電燈具所需資金。

第一銀行董事長廖燦昌表示，第一銀行將員工視為最重要的資產，配合數位金融轉型、拓展海外市場、洗錢防制及內控制度之推展，提供跨領域之人才招募與培訓計畫，制訂多元福利措施，建構友善安全工作職場，落實員工照護與關懷，打造成為最有溫度的金融機構。此外，對於在地經營企業亦給與長期支持，除了已連續九年對中小企業放款量市佔第一名外，在協助企業創業週轉、升級轉型及國際化的各階段，都提供了全方位的金融服務，成為企業的最佳夥伴。