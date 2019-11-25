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台原藥將自12月16日起 終止管理股票櫃檯買賣

2019-11-25 19:03經濟日報 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，台原藥股份有限公司（4415）普通股股票自2017年11月21日開始為櫃檯買賣管理股票迄今已逾二年，核有櫃買中心業務規則應終止管理股票櫃檯買賣之情事，爰依規定公告自12月16日起終止該公司普通股股票6,452,276股之櫃檯買賣。

台原藥20日以後即沒有成交資料，19日收盤價為3.01元，下跌0.14元。

櫃買中心

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