中租控股10月自結稅後純益13.4億 成長20%

2019-11-25 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



中租-KY（5871）今（25）日公告2019年10月自結合併稅後純益為新台幣13.4億元，較去年同期成長20%，累計前10月合併稅後純益為新台幣128.2億元，年增15%，累計每股稅後純益（EPS）為9.66元。

合併當月獲利較前月成長7%，主要係台灣及東協地區當月營收增加，且成本費用控制合宜，中國大陸地區業務動能維持，惟當月稅務利益認列金額少於上月，獲利較上月略減。