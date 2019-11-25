台肥日升月恆住宅貸款案 董事會要求了解清楚後再報告

2019-11-25 17:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



針對南港日升月恆住宅貸款案，台肥今（25）日董事會，董事會雖然肯定當年員工為達「R5無雙-日升月恆」公司交付任務全力以赴的努力，但對於本案相關的決策轉折以及是否符合相關規定與公司內部核決權限，尚需做進一步的釐清與檢討，要求了解清楚後再向董事會說明，並配合主管機關之調查。

台肥已就證交所要求釐清事項，提供相關資料交予證交所查核，查核結果待證交所通知；另外，台肥將再聘請外部律師，針對近期已蒐集之資訊，就「R5無雙-日升月恆」出具法律意見書，對相關議題再做更完整與全面性之了解，並做為內部檢討的依據。