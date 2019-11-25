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新安東京海上產險推安心久久傷害保險 分散意外風險

2019-11-25 15:39經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

意外往往說來就來，對於社會新鮮人及小資族，或是時常出差和旅遊但保障不夠全面的族群，可先衡量自身需求和預算向產險公司購買低保費高保障的傷害保險。

為提供客戶更全面的傷害醫療保障，新安東京海上產險推出「安心久久傷害保險」，基本保障範圍含「意外傷害身故及失能」與「一般意外傷害醫療」，同時若有經常差旅需求者，其海外身故或失能保障會自動增額10%。另外為擴大保障還可自選提高因交通、火災造成意外傷害事故醫療保障，理賠時需檢附醫療費用收據，正本或副本皆可申請，能方便個人依需求規劃傷害醫療保單，以符合今年金管會新規定每人限買1張正本和2張副本收據的醫療傷害險保單，倘若日常生活中遇到突發意外，具有實支實付的傷害險保單便可填補因醫療所面臨的龐大經濟負擔。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，實支實付傷害保險適合填補無法負擔的醫療支出以及提升醫療服務品質等問題，當發生意外造成身體嚴重傷害，無法繼續工作且需接受長期治療時，身邊需有足夠預算才能支應上述開銷；有鑑於此，新推出的「安心久久傷害保險」特別增加不同風險事故的傷害醫療保險金額，同時完善地涵蓋到一般日常大小風險，例如每日上班出門，從搭電梯到停車場取車、到辦公室對街買杯咖啡，甚至下班後到健身房運動等，期間除開車到辦公室路程中，可保汽(機)車駕駛人傷害保險外，其他時間都有可能面臨到輕則受傷、重則失能或身故的大小意外情況，若有投保「安心久久傷害保險」將能獲得更完整及全方位的傷害醫療保障。

以23歲社會新鮮人從事金融業內勤工作為例，獨自一人在台北租屋，平時騎乘機車穿梭大街小巷趕上班，也三不五時與朋友出國旅遊，考量以低保費高保額購買保險商品之觀念下，選擇在新安東京海上產險網路投保「安心久久傷害保險」，給付項目包含意外傷害身故及失能120萬、海外事故身故及失能自動增額12萬、一般意外傷害醫療(實支實付)2萬，另自選加購交通意外身故及失能100萬、交通事故增額醫療(實支實付)5萬，總保費1,118元，每月平均不到100元，就能擁有佰萬元以上的保障。

意外事故所造成的身體傷害醫療費用，往往遠大於薪資所得，若事前準備足夠的保障，當事故發生時，就不會捉襟見肘導致無法安心療養，更別說無力支付家庭開銷的窘況了。為能讓生活過得更安心，即日起可為自己在新安東京海上產險網站投保「安心久久傷害保險」，一年一保，輕鬆投保無負擔，網路投保省時又省事，更替自己轉嫁人身意外風險。若於12月底前完成投保，免登錄即可參加「Dyson三合一涼暖空氣清淨機」、「全家禮物卡200元」等好禮抽獎活動，讓「安心久久傷害保險」成為你日常大小意外最全面的防護罩。

保險金產險

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