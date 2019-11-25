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華銀攜手心智障礙者走出戶外 逾2千人參與

2019-11-25 15:38經濟日報 記者林子桓／即時報導

華南銀行參與第一社會褔利基金會主辦的第八屆「健康走 愛長久」心智障礙者融合暨健走活動，日前於台北花博公園舉行，華南銀行董事長張雲鵬親自率領熱情的志工團隊參與志工服務工作，財政部次長阮清華也蒞臨指導，和大家一起健走同樂。本次健走活動報名相當踴躍，其中心智障礙學員及眷屬達800人以上，加計企業社團及社會大眾，活動總共超過2,000人參加。

華南銀行表示，與第一社會褔利基金會共同主辦健走活動已經邁入第八屆，每年邀請心智障礙者走出戶外，透過貼心的活動設計，讓心智障礙學員們可以真正體驗到運動的樂趣，同時藉由與社會大眾互動的機會，增進社會大眾對心智障礙者的接納與重視。

本次健走活動在台北花博公園舉行，以舞蝶館為集合地點，一路精心設計安排各式闖關活動，提供現場學員及民眾同樂；並且舉辦愛心義賣活動，吸引眾多民眾前來共襄盛舉，同時也啟發民眾對於弱勢族群的同理心。

華銀說，志工團隊沿途負責維護學員安全、協助物資補給，也陪同心智障礙學員們一起健走並體驗趣味遊戲關卡，部份行動不便的學員也由志工們協助推著輪椅陪伴全程；活動現場還有學員們自組的啦啦隊、音樂律動表演等，大家在歡樂的氣氛中渡過一個難忘的週末假期。

阮次長指出，華南銀行深耕台灣一百年，始終秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念回饋社會，落實關懷弱勢族群的公益目標，堪稱企業落實社會責任的表率。

張雲鵬也提及，華南銀行一向鼓勵員工在工作之餘投入社會服務，未來也將持續善盡企業公民的角色與責任，促進社會的共容共存，也期待藉此拋磚引玉，結合眾人的力量，共同扶助弱勢族群，讓社會更加幸福和諧。

華南銀行參與第一社褔舉辦的第八屆「健康走 愛長久」健走公益活動，財政部次長阮清華...
華南銀行參與第一社褔舉辦的第八屆「健康走 愛長久」健走公益活動，財政部次長阮清華（第2排左7）蒞臨指導，華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬（第2排左8）、華南銀行副董事長林知延（第2排左6）、華南銀行總經理張振芳（第2排左9）親自率領一級主管及志工團隊熱情參與。華南銀行／提供
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華南銀行健走志工

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