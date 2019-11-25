2019年IPO家數大減 顧立雄：今年底可達40家

2019年企業IPO家數到10月底為止只有31家，去年（2018）年整年度共有62家企業IPO，今年的IPO家數明顯銳減，金管會主委顧立雄今(25)日到立法院財委會備詢前受訪表示，國際政經情勢波動影響企業IPO意願，他也提到，目前已核准但還位上市的企業還有9家，代表今年底仍有望達到40家，兩年100家的目標應該能夠達標。