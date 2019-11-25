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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

等繼承嗎？台灣八成土地集中在中高齡手上

2019-11-25 14:10經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

有土斯有財！根據稅籍資料統計，台灣的土地普遍集中在老人手上，土地持有者近八成為45歲以上中高齡和老年人，其中台北市更是65歲以上老人為土地持有者的最大宗；年輕人不買或買不起，土地持有人年齡板塊移動偏向高齡化趨勢，不動產市場和台股一樣，欠缺新血注入。

財政部統計，2018年全國806萬戶土地持有者，77%年齡在45歲以上，其中又以65歲以上者占二成八為最高。

六都當中，桃園市的土地持有者年齡層最低，45到65歲族群為主，且35至44歲年齡層占二成，34歲以下占7.2%，都高於其他五都。分析與桃園當地不動產價格較能為年輕族群接受有關，桃園年輕人口多，外來人口也多，許多雙北地區買不起不動產的人，流入桃園置產；財政部官員表示，從土地持有狀況看起來，桃園的「純地主」不多。

65歲以上土地持有人占比最高為台北市，達35%，若加上55至64歲族群，等於台北市六成以上土地集中在55歲以上的阿公阿嬤或爸爸媽媽手上。

從應稅土地持有增減狀況更可以發現，近年土地持有人年齡板塊移動偏向高齡化趨勢越來越明顯；全國65歲以上土地持有者在2015年時為180萬戶，到了2018年增加43萬戶，成為223萬戶，增幅達23.8%。

反觀同一時間，34歲以下族群土地持有人由56萬戶減少了6.2萬戶，減幅為11.2%；45到54歲族群也減少了5.9萬戶。

持續高漲的不動產價格，讓年輕人越來越負擔不起，薪資成漲緩慢，加上物價上漲，收入有限的年輕人寧可出國旅遊、買3C，也不買房，或者等繼承 ，54歲以下各年齡層持有土地的情況都相對在減少當中。國人平均餘命增加，老人如果沒有放手，不動產市場欠缺新血進入，土地集中老人手上情況越來越嚴重。

高齡化財政部

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