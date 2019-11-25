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立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

金管會上周宣布全台銀行在明年6月前須完成系統建置，讓視障者可以用網銀或App行動銀行轉帳。今立法院財委會上，立委再點名5家發卡銀行，對於視障者沒有提供任何簡訊通知或查詢消費功能。

立委王榮璋日前在財委會上指出，視障者沒有辦法用網銀或App轉帳。金管會清查後，發現全台37家銀行的無障礙網銀中，36家銀行有查詢餘額功能，34家銀行有約定轉帳功能，但只有3家銀行有提供非約定轉帳功能。App行動銀行部分，沒有任何一家銀行有提供視障者相關轉帳功能。下令明年6月前所有銀行的無障礙網銀與App行動銀行，都要提供視障者約定轉帳、非約定轉帳功能。

但王榮璋今於立法院財委會上再指出，全台36家信用卡發卡銀行，其中有5家發卡銀行對視障者沒有任何協助措施，包括花旗銀行、星展銀行、美國運通公司、上海銀行、華泰銀行。另大眾銀行需營業時間到分行查詢；樂天信用卡、滙豐銀行、遠東銀行須委託親友查詢；國泰世華銀需下載銀行App，其餘銀行有提供電子郵件或簡訊通知。

王榮璋表示，外銀來台灣對視障者服務卻縮減，本國銀行與外銀應該要一體適用，特別是樂天還要做純網銀。只要是銀行網銀有提供的服務，對視覺障礙者也要提供，銀行做不到或其他銀行做得到這家銀行卻做不到，都要做說明。

金管會主委顧立雄表示，會與銀行公會了解目前推行無障礙服務的情況，與現實上會碰到的問題，上周就轉帳部分有做要求，各銀行也承諾會調整，另其他服務或簡訊通知部分，近期會一起了解，兩個月內檢討。

王榮璋也指出，全國繳費網的網頁版與App，也完全不符合無障礙要求。顧立雄表示，會馬上了解，督促銀行公會用最快速度完成。

視障網銀金管會

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