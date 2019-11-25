親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

特斯拉自撞案 華男最後一通電話跟家人說「頭暈暈的」邊走向欄杆

香港人硬頸「真民意」：親中建制派區議選遭腰斬式潰敗

金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派則大敗，立法院多位立委關注香港大選之後，對台商及國銀後續的影響；金管會主委顧立雄表示，目前希望金融商品更開放，吸引香港資金來台灣，並彰顯OBU（國際金融業務分行）資金調度功能，強化國內企業以OBU取代香港成為資金調度中心。

顧立雄在立法院財委會表示，香港局勢因為這次選舉，泛民派大勝，取得大多數席次，會進一步影響日後特首選舉；但這件事情有正反兩面影響，因為泛民派大勝，是找到一個破口，過去一段時間的抗爭，可能因為這次選舉有破口而平息，但中國大陸相對要有節制，對讓他難堪的局面要能容忍，並有所節制。

立委賴士葆問，外傳在香港抗爭活動升級之後，不少香港資金外流，金管會是否有統計過，香港資金外流多少？流到哪裡？流入台灣有多少？

顧立雄表示，金管會持續關注國銀在香港曝險情況，至於香港的銀行並非歸我國金管會監理，因此香港資金流動狀況金管會無法完全掌握。就曝險狀況來看，我們在香港的曝險情況目前沒有太大變化，波動幅度不顯著。

顧立雄說，因為我們（國銀）香港分行以企業金融為主，因此授信面沒有太大變化，只有在抗爭激烈時，交通受阻，發生員工沒辦法確保安全上班，以員工安全為主，只要維持最基本營業活動，可以在家上班。

賴士葆問，駐香港金融機構有撤離香港計畫？顧立雄表示，「目前沒接到 」。

賴士葆說，外界報導香港資金有出去，但是都去新加坡了，台灣為何不趁此歡迎港資來台？輸給新加坡最大原因是什麼？

顧立雄說，新加坡以英語系為主，而且稅率跟香港一樣低，我們能做的只有讓金融商品開放，媲美香港和新加坡，還有台商過去以香港為資金調度中心 ，我們可加強讓OBU（國際金融業務分行）彰顯這功能，加強讓國內企業也能用OBU作為資金調度。

賴士葆問，所以是讓OBU某種型態取代香港成為資金調度中心？顧立雄說，「是的」。

金管會主委顧立雄。 記者曾原信／攝影
金管會主委顧立雄。 記者曾原信／攝影
分享

香港顧立雄金管會

相關新聞

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

立委點名5家發卡銀行 對視障者無任何協助措施

2019-11-25 11:11

台銀挺中小企 落實普惠金融

2019-11-24 23:27

蘇建榮：扶植企業 促進轉型

2019-11-24 23:26

魏江霖：樂意當頭家的靠山

2019-11-24 23:26

台北金融科技展 29日登場

2019-11-24 23:26

富邦產企業保險App 獲專利

2019-11-24 23:26

土銀明年發債760億 新高

2019-11-24 23:20

利率谷底 銀行發債籌資更便宜

2019-11-24 23:16

國泰投信總經理張雍川：找到熱情 就不覺累

2019-11-24 13:24

新保險商品藉備查制闖關 保險局擬對策

2019-11-24 10:46

演唱會商機夯 退票險開賣不到1年急喊卡

2019-11-24 10:45

銀行搶客 換匯優惠拚場

2019-11-23 02:22

新光銀「立碼驗」 將進駐萊爾富

2019-11-23 02:22

無障礙網銀 明年6月運作

2019-11-23 02:19

簡單為王 新光銀立碼驗三步驟完成

2019-11-23 00:39

換匯功能夯 中信、渣打強打新功能

2019-11-23 00:39

橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41

台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35
看更多

熱門文章

散戶想發財 明年台股2個新變革必搞懂

2019-11-25 09:00

光電埤塘發電目標落空 不敵候鳥養魚喊卡

2019-11-24 20:32

楊應超：不冒險 是最大的風險！

2019-11-24 13:24

紅色鏈首奪雙A訂單 衝擊台廠

2019-11-25 00:47

破天荒 鴻海董座現身海外法說

2019-11-24 23:52

紅色鏈進擊 獲雙A訂單

2019-11-25 00:01

港澳飯店業來台挖角 文華東方首位華人總監吿別台灣

2019-11-25 08:45

陸代工廠登台 高薪挖角

2019-11-25 00:00

香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18

經濟部國營事業招考平均起薪36K 錄取率6.2%

2019-11-24 14:41

新聞眼／筆電組裝搶單大戰 陸廠兩優勢

2019-11-25 00:52

鴻海集團嘉年華 明年1月22日登場

2019-11-24 23:50

投入50億 台塑廠區打造Formosa樂活圈

2019-11-24 13:10

台塑活化舊廠 打造樂活圈

2019-11-24 23:16

鴻海數位轉型 喊出Foxconn 3.0

2019-11-24 23:50

倉促定外送員為僱傭關係？ 前勞長：應通盤檢視

2019-11-24 21:06

中小企投資台灣 補貼加碼

2019-11-24 23:25

稅式支出徒具形式…減稅先跑 評估報告還未出爐

2019-11-25 00:02

陸代工廠擁零組件優勢 助攻搶單

2019-11-24 23:31

日月光、矽品整合 對岸可望過關

2019-11-24 23:32

myfone行動創作獎 《百文不如一鍵》改兩字拿7萬

2019-11-24 18:05

學者：亂開選舉支票 忽視財政紀律

2019-11-25 00:09

國泰投信總經理張雍川：找到熱情 就不覺累

2019-11-24 13:24

參訪南科台積電 蔡英文：感謝投資臺灣

2019-11-25 11:11

嘉基總經理羅偉仁：把吃苦當吃補

2019-11-24 13:24

台塑打造個人化AI夥伴 拚搏1%致勝關鍵差距

2019-11-24 13:31

投資台灣三方案 不獨厚大企業

2019-11-24 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top