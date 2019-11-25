金管會：強化OBU 取代香港成為資金調度中心

2019-11-25 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派則大敗，立法院多位立委關注香港大選之後，對台商及國銀後續的影響；金管會主委顧立雄表示，目前希望金融商品更開放，吸引香港資金來台灣，並彰顯OBU（國際金融業務分行）資金調度功能，強化國內企業以OBU取代香港成為資金調度中心。

顧立雄在立法院財委會表示，香港局勢因為這次選舉，泛民派大勝，取得大多數席次，會進一步影響日後特首選舉；但這件事情有正反兩面影響，因為泛民派大勝，是找到一個破口，過去一段時間的抗爭，可能因為這次選舉有破口而平息，但中國大陸相對要有節制，對讓他難堪的局面要能容忍，並有所節制。

立委賴士葆問，外傳在香港抗爭活動升級之後，不少香港資金外流，金管會是否有統計過，香港資金外流多少？流到哪裡？流入台灣有多少？

顧立雄表示，金管會持續關注國銀在香港曝險情況，至於香港的銀行並非歸我國金管會監理，因此香港資金流動狀況金管會無法完全掌握。就曝險狀況來看，我們在香港的曝險情況目前沒有太大變化，波動幅度不顯著。

顧立雄說，因為我們（國銀）香港分行以企業金融為主，因此授信面沒有太大變化，只有在抗爭激烈時，交通受阻，發生員工沒辦法確保安全上班，以員工安全為主，只要維持最基本營業活動，可以在家上班。

賴士葆問，駐香港金融機構有撤離香港計畫？顧立雄表示，「目前沒接到 」。

賴士葆說，外界報導香港資金有出去，但是都去新加坡了，台灣為何不趁此歡迎港資來台？輸給新加坡最大原因是什麼？

顧立雄說，新加坡以英語系為主，而且稅率跟香港一樣低，我們能做的只有讓金融商品開放，媲美香港和新加坡，還有台商過去以香港為資金調度中心 ，我們可加強讓OBU（國際金融業務分行）彰顯這功能，加強讓國內企業也能用OBU作為資金調度。