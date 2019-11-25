橘色世代退休解方 首重理財搭配全方位保險規劃

2019-11-25 10:41 文／ 陳云曦



根據國家發展委員會2018年8月報告統計，台灣於2018年正式進入高齡化社會（65歲以上人口超過14%），加上出生率逐年降低，人口結構逐漸惡化成倒三角型，意味著扶老比提高，預估到2065年之扶老比將飆升為82.9，也就是說45年後，每1.2位青壯年必須扶養1位老人。目前多數面臨退休的橘色世代，已不再有養兒防老的觀念，反而認為下一代將面臨更高的物價、房價，希望自己「不成為兒女的負擔」，已累積部分資產的族群，開始尋求積極佈局財富傳承。

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渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，亞洲社會相對傳統，許多人會選擇將辛苦一輩子的積蓄，在晚年以「留家產」方式傳承給子女甚至孫子好頤養晚年；不過，若是沒有提早進行妥善規劃，就可能因為對市場、政府政策的錯誤判斷， 帶給繼承人不必要的麻煩。

陳太齡分析指出，渣打集團針對亞洲5大市場，鎖定35歲至59歲的富裕族群進行退休生活與規劃調查發現，阻礙台灣民眾退休規劃因素的主因為「缺乏金融財務相關知識」與「沒有信賴的諮詢對象」，台灣步入高齡化社會愈趨明顯，國人對於退休規劃議題相當重視，市場相關投資商品推陳出新，稅法新制年年更新，變化的因素太多，應提早打開投資眼界，利用時間複利優勢趁早累積財富，配以值得信任的專業人士諮詢全方位規劃，才能事半功倍打造夢想中的退休生活。

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高資產族群退休後的生活資金來源或許不是問題，但提早一步做退休資產規劃，才能達成資產保全與傳承的目標，建立長久的家族資產運作模式，無論是否退休，幸福守護家庭的能量依舊延續。渣打銀行全方位的專業理財服務，依照客戶風險屬性以及客製化的規劃，同時搭配定期定額基金的分散投資與全方位保險規劃，協助資產抗波動，並且有穩定現金流收入，協助客戶於進行個人退休規劃、子女教育、資產規劃時，一併滿足未來的長期照顧需求，同時提供財富管理與醫療保障規劃，進一步確保退休生活身心與財務需求。

深耕分紅保單市場的保誠人壽與渣打銀行共同推出「保誠人壽富貴369終身壽險」，兼顧壽險保障及長期穩定收益，具備三大特色， 包括「分擔風險、紅利共享」、「繳費三年、保障終身」、「紅利加值、為愛加分」，透過此類壽險商品，不但享有終身保障，還有機會享有保單紅利、增加被動收入，更是資產傳承予子女的優選。

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<保誠人壽富貴369終身壽險>注意事項:1.商品詳細內容請參閱保單條款。2.投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。3.保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效( 收到保單翌日起算十日內)。4.本商品之投保規則，依保誠人壽相關核保規定辦理，保誠人壽擁有最終承保與否之權利。5.本保險為分紅保險單，保單紅利部分非本保險單之保證給付項目，保誠人壽不保證其給付金額。6.本商品為保險商品，受人身保險安定基金保障，非屬存款，故不受存款保險之保障。7.本商品經保誠人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由保誠人壽及負責人依法負責。8.人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。消費者如欲進一步參考實質課稅相關案例，請詳保誠人壽網站。9.消費者於購買前，應詳閱各種銷售文件內容，本商品之預定費用率( 預定附加費用率)，最高51％，最低45%；如要詳細了解其他相關資訊，請洽保誠人壽總公司( 地址：台北市信義區松智路1 號8 樓，免付費客戶服務/ 申訴專線0809-0809-68、或網址http://www.pcalife.com.tw)，以保障您的權益。10.本商品係由保誠人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，由渣打國際商業銀行( 股) 公司為銷售通路協助招攬及代收保費( 含保險文件之轉交)，並自保誠人壽收取相關業務佣酬。承保與否及保險給付之責任由保誠人壽負責。惟渣打國際商業銀行( 股) 公司與保誠人壽並不因此而成立合夥、委任或僱傭等任何關係。