台灣人規劃退休最晚 有備而退才能圓滿傳承護業

2019-11-25 10:35 文／ 陳云曦



曾先生是中部知名老店第一代創始人，辛辛苦苦打拼一輩子，從原本小小的攤位到現在已經有了一家寬敞的店面，生意興隆、名氣漸顯。隨著年事越來越高，考慮是否該退休含飴弄孫之時，才突然發覺年輕時忙著賺錢，沒有心力鑽研資產規劃，退休要準備多少錢才足夠？

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其實台灣像曾先生一樣有「退休」疑慮的人不少，根據渣打集團於近期公布一份亞洲區退休調查報告，針對一千位35歲至59歲的富裕族群，調查其退休規劃現況與理想退休生活，報告結果顯示台灣已著手準備退休規劃的比例僅57%，落居中國、香港 、馬來西亞、新加坡與台灣五個市場中之末，台灣民眾對於退休生活懷有期待，但卻因為普遍缺乏金融知識與投資諮詢管道，而未提前規劃，使得「之後再開始」、「不知如何開始」與「資訊太多難以掌握」成為難題。但退休規劃絕不要等到真的要退休了才開始，時間就是金錢，及早規劃退休資產、創造更多收入機會與資產傳承安排，才能安心享退。

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渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，隨著台灣社會高齡化，傳統的「養兒防老」觀念已經退流行，退休理財議題越來越受到重視，除了希望退休後資產穩健增值、創造固定收益外，在尚未退休前達成資產保全和財富傳承第二代、甚至第三代，更是現在橘世代最在意的問題，資產傳承應考慮到完整性、主控性、永續性與公平性等面向，確保傳承者自身的尊嚴與繼承者的保障。

現在有保險業者看準富裕族群的理財需求，推出能「分擔風險紅利共享」的分紅保單，在經濟環境動盪起伏中相對穩定保障。深耕分紅保單市場的保誠人壽與渣打銀行共同推出「保誠人壽富貴369終身壽險」，兼顧壽險保障及長期穩定收益，具備三大特色， 包括「分擔風險、紅利共享」、「繳費三年、保障終身」、「紅利加值、為愛加分」，透過此類壽險商品，不但享有終身保障，還有機會享有保單紅利、增加被動收入，更是資產傳承予子女的優選。

即日起到年底前至渣打銀行體驗保險諮詢分析，或完成保單健診、保險需求分析等，即可獲得限量精美好禮，更多詳情請至渣打銀行網站（ https://sc.com/tw/campaign/wm/ ）查詢。

<保誠人壽富貴369終身壽險>注意事項:1.商品詳細內容請參閱保單條款。2.投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。3.保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效( 收到保單翌日起算十日內)。4.本商品之投保規則，依保誠人壽相關核保規定辦理，保誠人壽擁有最終承保與否之權利。5.本保險為分紅保險單，保單紅利部分非本保險單之保證給付項目，保誠人壽不保證其給付金額。6.本商品為保險商品，受人身保險安定基金保障，非屬存款，故不受存款保險之保障。7.本商品經保誠人壽合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由保誠人壽及負責人依法負責。8.人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或稅捐稽徵法第十二條之一所定實質課稅原則辦理。消費者如欲進一步參考實質課稅相關案例，請詳保誠人壽網站。9.消費者於購買前，應詳閱各種銷售文件內容，本商品之預定費用率( 預定附加費用率)，最高51％，最低45%；如要詳細了解其他相關資訊，請洽保誠人壽總公司( 地址：台北市信義區松智路1 號8 樓，免付費客戶服務/ 申訴專線0809-0809-68、或網址http://www.pcalife.com.tw)，以保障您的權益。10.本商品係由保誠人壽提供並負擔基於保險契約所生之權利義務，由渣打國際商業銀行( 股) 公司為銷售通路協助招攬及代收保費( 含保險文件之轉交)，並自保誠人壽收取相關業務佣酬。承保與否及保險給付之責任由保誠人壽負責。惟渣打國際商業銀行( 股) 公司與保誠人壽並不因此而成立合夥、委任或僱傭等任何關係。