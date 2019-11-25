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香港選舉民主派大勝 顧立雄：抗爭會有一個平息破口

2019-11-25 10:18聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

香港區議會選舉結果，泛民主派大勝，外界關注是否影響資本市場。金管會主委顧立雄今表示，香港選舉會進一步影響下一屆特首，金管會觀察的是香港動亂會影響其亞洲金融中心地位，選舉後香港內部抗爭平息會有一個破口，觀察選舉後會讓動亂較平息或繼續。

顧立雄今天在立法院財政委員會開始之前，被媒體問及，台灣是否可能取代香港作為亞洲金融中心。顧立雄表示，台灣與香港稅率差太多，目前能做的是開放金融商品，另外，台商過去以香港做資金調度，如何加強台灣的OBU具有這功能，讓國內企業也能夠利用OBU，取代香港做到資金調度的功能。

另外，MSCI最新一季權重將於明日調整生效，台股將遭MSCI兩大指數「雙降」。顧立雄表示，目前看起來對台股影響不大，現在台股基本面好、本益比好、殖利率高，外資還是會青睞台灣市場。

顧立雄說，MSCI調整談到是被動式基金流出，但台股現在動能是在外資匯入主動式基金操作這塊，目前看起來對台股影響不大，但要密切關注。台股資訊相對透明，現在台股基本面好、本益比好、殖利率高，外資還是會青睞我們的市場。

MSCI將在明日調高A股權重，導致MSCI全球新興市場指數調降台股權重0.37個百分點至11.46%，亞洲（除日本）指數調降台股0.47個百分點至13.44%。法人預估被動式基金將流出500億。

金管會主委顧立雄。本報資料照片
金管會主委顧立雄。本報資料照片
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台股顧立雄香港選舉

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