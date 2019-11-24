亞洲教育、晶呈科技 本周登錄興櫃

2019-11-24 19:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ／台北即時報導



本周有兩家公司登錄興櫃，亞洲教育（6764）將於11月25日掛牌，該公司主要業務為經營實體補習班，提供線上平台／系統輔助應用之教育資源整合平台予體系內之國小、國中及高中之實體升學輔導服務。主辦證券商台新證券、協辦證券商永豐金證券及宏遠證券之興櫃認購價格分別為210元、200元及210元。

晶呈科技（4768）將於26日掛牌，該公司主要從事精密化學品之生產製造與銷售、特殊材料之銷售與代理及精密設備之銷售與代理。興櫃認購價格訂為每股20元，主辦證券商為國票證券，協辦證券商為大展證券。