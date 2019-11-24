台股周線由黑翻紅 聚焦競爭力佳、具成長契機族群

2019-11-24 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北即時報導



台股周線由黑翻紅，指數守穩在11,500點關卡之上；法人表示，由於美中貿易戰談判簽約停滯，短線多空觀望氣氛較濃，投資人可聚焦「競爭力佳、具成長契機」族群，等待輪動表現契機。

受美中貿易戰談判簽約停滯，加上美中互相放話影響，台股上周呈現整理格局，上周五上漲8點，收11,566點，成交量1,072億元。

富蘭克林華美投信表示，受到美中貿易戰簽約可能延後影響，加上美國參議院又通過香港法案，盤勢陷入膠著，而進入歲末年終之際，目前暫缺動能維持盤整，觀察消息面變化。

從美國經濟面觀察，美國重啟擴表且支持寬鬆，以支撐經濟擴張，加上國際油價維持穩定，核心消費通膨率不易上揚，故推測美國未來半年可望暫停降息腳步，利率持平的機會較高，整體經濟維持溫和走勢。

但因中國消費經濟數據似乎不如預期，若美中貿易談判情勢繼續停滯，可能影響類股表現，建議持續留意相關消息面變化。

富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪表示，儘管目前台股仍為高檔整理格局，大盤小幅度的修正仍在月線與季線之上，但中小型股與店頭櫃買市場量能走勢偏弱，跌破月線往季線移動。

觀察短線並未出現新的議題可再刺激動能，大盤評價面仍偏高，應避開漲多個股，而先前漲多的權值股仍處整理階段，目前漲幅落後的類股，仍較有機會補漲。

台新投顧副總黃文清則指出，雖然美中貿易協商前景未明，市場觀望氣氛濃厚，但一旦協商簽約底定、干擾因素消除，台股可望回歸基本面走勢，現階段應以「競爭力佳、具成長契機」的族群為首要考量，投資人操作上可聚焦中長線成長性。

由於這些「競爭力佳、具成長契機」的族群，普偏具備長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有表現機會。

例如中租-KY、矽創、旭富、智伸科、智易、台表科、精誠、東洋、啟碁、家登、佳格等，前十月營收年增超過一成，且近期股價表現持穩、今年前三季每股稅後純益（EPS）在1元以上。

展望盤勢，法人認為，現階段大盤震盪整理，投資策略建議仍採選股不選市為主，對類股建議，則應挑選具財報與營收公布第四季預期展望佳者，操作宜以基本面表現為依據。