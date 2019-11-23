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安聯人壽總座 獲頒傑出企業領導人首獎

2019-11-23 22:16經濟日報 陳怡慈/即時報導

由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的第16屆國家品牌玉山獎，日前舉行盛大頒獎典禮。安聯人壽今年首次參賽就由總經理林順才拿下「傑出企業領導人」全國首獎榮耀，卓越的領導能力受到高度肯定。

國家品牌玉山獎以「品質、品牌、品味」的多個面向審核，肯定優質企業、領導人及產品，塑造國家品牌優良形象；安聯人壽總經理林順才以其精算背景、重視團隊等人格特質，帶領台灣安聯人壽多次寫下新契約價值(NBV)、年化新契約保費(ANP)、總保費(GWP)等三項業務指標亞太第一。

除了強化企業競爭力，另一方面，林順才更重新定義壽險業「以客戶為先」的經營理念，強調「無論科技如何發展到極致，保留對人的尊重與溫度」才是最重要的價值。

在他的領導下，安聯人壽首創互動介面的旗艦級數位銷售工具「安聯i探索」及智能客服機器人「Allie艾莉」，他鼓勵同仁們透過換位思考–以客戶的角度出發，無論是開發數位行銷工具或是改造作業流程，才能符合客戶心目中數位化的真正需求。

當透過數位化讓服務更便利，資訊更透明完整時，也才能真正打造最有溫度的有感保險體驗。

林順才表示，感謝國家品牌玉山獎評審肯定安聯人壽在經營實績、研發能力、品質政策、行銷服務、競爭利基、榮譽肯定及企業願景等整體表現，優秀於其他競爭企業；驅使安聯人壽不斷前進，持續做好經營策略兼顧質與量並進，深耕市場研究，關注民眾保障及財務規劃需求，不斷挑戰創新概念保險商品之開發，並順應FinTech數位化浪潮，為顧客積極開發更優質的數位服務平台，同時亦公益關懷社會老化問題，實現深耕台灣之承諾。

「國家品牌玉山獎」是全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選，堪稱國家等級的品牌奧斯卡獎。安聯人壽今年首度參賽，便一舉榮獲「傑出企業領導人」的殊榮。

林順才表示，「獲獎不僅是對安聯人壽，更是對我本人的一大鼓舞，未來期望能發揮自己多年於產業的專業經驗，為同仁裨補闕漏，往高效率的團隊再精進，也為追求最高品質之卓越績效努力」。

安聯人壽總經理林順才，榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。安聯人壽/提供
安聯人壽總經理林順才，榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業領導人」首獎。安聯人壽/提供
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