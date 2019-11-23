法國巴黎產險推「平安遨遊」保障專案

2019-11-23 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



若每年出國三次以上，購買平安遨遊專案時，就會比每次出國都購買短期保障的旅平險來得划算。圖／法新社 分享 facebook

隸屬法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險，持續致力於提供符合客戶需求的保險商品 。法國巴黎保險齊下的法國巴黎產險推出「平安遨遊」保障專案，無論是出差頻繁的商務人士或是經常旅遊需要省荷包的背包客，可透過此保單擁有一整年不間斷的保障，解決每次出國都要投保的麻煩或是忘記購買保障可能發生的遺憾。

該專案不論國內、國外出差或旅行時發生的意外事故，身故或失能、傷害醫療都在保障範圍內。特色包括 :

一、提供客戶更便利的投保體驗，對經常出差的商務人士來說，可省去每趟出國都還要花時間投保的繁複程序。

對經常出國旅行但經費有限的背包客來說，若每年出國三次以上，購買平安遨遊專案時，就會比每次出國都購買短期保障的旅平險來得划算。

二、傷害醫療日額型與實支實付型可以同時給付，且傷害醫療實支實付型可採副本收據理賠。

三、特定意外保障範圍廣，常見的意外傷害事故，例如地震、颱風、水災、土石流、瓦斯氣爆、因出入或搭乘電梯期間等共計十二項，都能獲得身故或失能的保障。

四、海外緊急救援服務，提供全球的法律協助、24小時醫療諮詢、醫療費用代墊、大陸地區醫院住院免保證金等服務項目(依實際服務合約內容)。