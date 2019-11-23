法國在台協會主任公孫孟 參訪法國巴黎保險台灣分公司

2019-11-23 21:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



於2019年9月新上任的法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)於日前拜訪隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險台灣分公司，並與法國巴黎人壽總經理戴朝暉、巴黎管理顧問公司總經理Daniel Dalban、法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新(Olivier Rousselet)會面進行意見交流。

除了了解法商保險公司在台灣保險市場的發展和計畫，同時也參觀法國巴黎保險於10月底甫落成的全新數位創新空間iSpace，進一步了解法國巴黎保險正在進行的數位轉型計畫。

法國巴黎人壽表示，法國巴黎人壽是來自法國的銀行保險專家，在台深耕20多年，在台灣已是銀行通路投資型保單的領導品牌，近年來除了持續致力於提供符合保戶需求的產品外，同時也正進行多項數位轉型計畫，期望讓銀行合作夥伴和保戶都可以擁有更優化的正面體驗。