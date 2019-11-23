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法國在台協會主任公孫孟 參訪法國巴黎保險台灣分公司

2019-11-23 21:59經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

於2019年9月新上任的法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)於日前拜訪隸屬於法國巴黎銀行集團的法國巴黎保險台灣分公司，並與法國巴黎人壽總經理戴朝暉、巴黎管理顧問公司總經理Daniel Dalban、法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新(Olivier Rousselet)會面進行意見交流。

除了了解法商保險公司在台灣保險市場的發展和計畫，同時也參觀法國巴黎保險於10月底甫落成的全新數位創新空間iSpace，進一步了解法國巴黎保險正在進行的數位轉型計畫。

法國巴黎人壽表示，法國巴黎人壽是來自法國的銀行保險專家，在台深耕20多年，在台灣已是銀行通路投資型保單的領導品牌，近年來除了持續致力於提供符合保戶需求的產品外，同時也正進行多項數位轉型計畫，期望讓銀行合作夥伴和保戶都可以擁有更優化的正面體驗。

法國在台協會主任公孫孟表示，法國巴黎保險是法國品牌在台灣成功深耕發展的最佳範例品牌之一，提供台灣民眾保障型商品的努力有目共睹，更特地打造數位創新空間iSpace，讓員工能在工作環境中激發出更多創新想法，顯示法國巴黎保險在提供客戶創新數位服務上的不遺餘力，相信持續透過創新、科技與文化互動，可為台法帶來更多機會。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、法國在台協會經濟處處長陳百德(Alain Be...
法國巴黎人壽總經理戴朝暉(左起)、法國在台協會經濟處處長陳百德(Alain Berder)、法國巴黎銀行台灣區總經理胡日新(Olivier Rousselet)、法國巴黎產險總經理何士坊(Stephane Roy)、法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)、巴黎管理顧問公司總經理Daniel Dalban合影。法國巴黎人壽/提供
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