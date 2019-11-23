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中信證券App簽到活動 推廣數位金融服務

2019-11-23 10:46經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

11月百貨周年慶、電商活動接力促銷，致力數位金融服務的中國信託綜合證券（簡稱「中信證券」）跨界加入戰局，創新舉辦App簽到活動，推廣數位理財服務。為鼓勵客戶體驗便利的行動投資工具，中國信託證券即日起推出「中信亮點App年終慶」，活動期間登入「中信亮點」App完成打卡簽到或交易滿額任務，就有機會獲得iPhone 11、Garmin智慧錶等豐富好禮。

中信證券表示，「中信亮點App年終慶」自即日起至2020年2月29日止，客戶於活動期間登入「中信亮點」App，每日皆可打卡簽到抽家樂福500元即享券，每月前1,200名交易滿額再獲得7-ELEVEN 100元電子禮券，還有機會抽iPhone 11、Garmin vivo life悠遊智慧腕錶等滿額禮。

臺灣投資人口逐漸年輕化，中信證券因此積極打造金融服務 App全新功能，帶給客戶截然不同的使用者體驗。行動理財工具「中信亮點」App透過AI分析建立個人化商品模型，優化選股流程，並結合打卡簽到活動吸引年輕投資族群青睞。「中信亮點」App完善的設計，於11月獲得「國家品牌玉山獎」最佳產品類全國首獎肯定及投資人一致好評。

「中信服務讚」App亦於本月推出「資金管理帳戶（分戶帳）」及「複委託」兩大功能，客戶透過線上申請即可輕鬆享有「分戶帳」服務，以國內金融機構帳戶作為證券戶的出入金銀行；並可於會員專區開立「複委託」帳戶，輕鬆辦理國外證券業務。

中信iPhone 11中國信託

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