反送中時機敏感 國銀香港分行暫緩大型聯貸案

2019-11-22 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



台北富邦銀行。 聯合報系資料照片／記者孫中英攝影 分享 facebook 香港反送中抗爭邁入第5個月，衝突更加劇烈，國銀在香港設有多家子行、分行，台北富邦銀行今證實，因為現在時機敏感，旗下香港分行的部分國際企業的大型聯貸案有先暫緩，觀望後續情勢發展。

富邦金今舉行法說會，其中北富銀在香港當地設有分行，另富邦金也有香港富邦銀行。北富銀總經理程耀輝表示，香港反送中抗爭，目前香港分行受到影響的是國際企業的大型聯貸案，有些國際企業是以香港為融資中心，北富銀香港分行手上原有部分主辦的大型聯貸案目前已暫緩。

程耀輝說，一些大型聯貸案因為有部分陸資銀行參貸，這時機若發布一個大型聯貸案，時間點較敏感。但他表示，目前這幾個暫緩的案子是一定會做，只是時間點先往後延。

針對香港分行營運狀況，程耀輝也表示，當香港反送中爆發時，第一時間有先聯繫香港分行行長，要求以員工安全為第一考量，員工採全面彈性上班，目前香港分行的營運狀況都正常，且今年香港分行獲利仍有兩位數成長。

香港是否有發生資金外逃的情況？富邦金總經理韓蔚廷表示，目前北富銀香港分行與香港富邦銀行，兩單位相加今年以來存款仍有小幅上升，但今年存款成長速度確實沒有往年來得高。

此外，針對政府推出海外資金匯回方案，程耀輝指出，從十月以來北富銀辦過很多場說明會，目前從客戶口頭詢問的金額，未來預估將匯回三百億元，但匯回來不一定只透過北富銀一家銀行。若客戶匯回台，約75%的實質投資，大多與機械製造、倉儲有關，另25%投資會再評估可投入哪些工具，例如股市。