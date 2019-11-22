童子賢：行動支付如同末稍神經 能活絡經濟

2019-11-22 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／台北即時報導



台北市電腦商業同業公會理事長、和碩董事長童子賢今日出席由經濟部中小企業處於台北車站舉辦的「行動友付聯合成果展」時表示，行動支付對經濟活絡可以產生非常好的功效，就好像人體的末稍神經與微血管，在活絡狀態下，對經濟絕對可以幫得上忙。

行動支付不僅是讓民眾多一種支付工具而已，最有價值的在於過程中所蒐集的數據，經過分析處理後，可用來預測消費行為，及作為政府規劃政策的參考，政府期待未來看到國內更多的行動友付創新應用發展。

經濟部中小企業處於今（22）日在台北車站大廳舉辦「行動支付聯合成果展」活動盛大登場，繼106年行動支付購物節大獲好評後，經濟部再次舉辦行動支付感恩季，呈現行政院各部會齊心協力推動行動支付豐碩成果，現場展示包含便利商店、連鎖餐飲、交通、校園、醫療、觀光、稅費等多面向的應用，亦有販售小農、文創商品，讓消費者可體驗行動支付購物，有感「行動生活」。

依據國際研究機構Statista預測，2022年全球行動支付金額將達1.3兆美元，台灣市場依據金管會今(108)年9月最新公布統計數，1-9月行動支付總交易金額達761.4億元，顯示行動支付已深入台灣人民的生活之中。

國發會主委陳美伶表示，國發會、經濟部等15個機關為達成行政院宣示2025年行動支付普及率達成90%之目標，共同依「完備基礎環境」、「擴大應用場域」、「加強體驗行銷」三大主軸推動行動支付。