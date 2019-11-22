投下一票決定愛的力量了嗎？ 助公益團體爭取基金

2019-11-22 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



第十屆「您的一票，決定愛的力量」網路公益票選活動，投票邁入第三周，目前總票數已突破75萬票，提案單位使出各種促票密技，動員人際及網路開拓票源，以爭取94個公益基金名額。

台新銀行公益慈善基金會為協助社福團體促票，上周末「愛的力量」機器人不僅橫跨中央山脈，快閃花蓮外，更馬不停蹄地前往南投及台中，偕同台新銀行志工幫助認養的團體促票。

台新銀行花蓮分行志工及提案團體近50人參加花蓮促票活動，在「愛的力量」機器人帶領下，遊行隊伍繞行著名景點星巴克貨櫃屋，並號召遊客做公益，載歌載舞的機器人也與現場遊客互動，不僅炒熱現場氣氛同時讓遊客們留下深刻印象。

當天出席團體秋野芒文創協會、台東縣自閉症協進會及台灣無毒世界協會表示，透過參加快閃活動，除提高票數外，也透過宣導讓民眾了解機構服務，是提升知名度的好機會。

台新志工於南投埔里酒廠及台中綠園道快閃促票，共計13家提案單位參與，其中南投快閃由參加兩屆「您的一票，決定愛的力量」提案單位「中華民國輪椅體育運動舞蹈協會」，帶來振奮人心的輪椅舞；此外，投票就贈送限量版的手作紙相撲，成功吸引埔里酒廠內攜家帶眷的遊客。

參加台中快閃活動的張秀菊社會福利慈善事業基金會附設奇歷兒少之家社工督導鍾政璉表示，第一次帶領安置對象上街，為家園爭取自立訓練經費，起初孩子害怕向陌生人開口，透過生輔老師的引導，觀摩台新志工向民眾的解說，孩子們倆倆一組突破自我主動接觸陌生人，也是很棒的學習過程。

接下來，本周六在屏東、高雄，周日在台南，將舉最後兩場全台巡迴快閃促票，主辦單位邀請熱心公益的民眾踴躍參加。