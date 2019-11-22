想捧銀行金飯碗 捷徑在這裡

2019-11-22 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



想捧銀行金飯碗嗎？參加金控各項比賽也許是捷徑；「第四屆華南金控金融科技創新競賽」總決賽出爐，提供入圍決賽的隊伍成員，三年內免筆試，只要面試通過，就可以進入集團服務的機會，活動舉辦多年，累計前三年透過這項方式進入華南的人才共計35位。

8月15日競賽正式開跑以來，華南金控在全國各大專院校舉辦超過50場說明會，也於北、中、南舉行三場大型體驗營，邀請金融業界導師及新創業師分享最新產業趨勢與實務應用，更透過工作坊模式使參賽學子的簡報與提案技巧得以精進，最終共有超過300組團隊、更有5,000人次以上的青年學子參與本次競賽相關系列活動，展現未來台灣金融產業的發展潛力。

華南金控董事長張雲鵬表示，華南金控自2016年舉辦第一屆金融科技創新競賽以來，就整合產、學、研界多方資源並透過階段性的賽事規劃，積極投入深耕校園金融人才之培育，四屆下來共有超過2萬學子一同共襄盛舉。

本屆競賽華南金控跟隨主管機關腳步不但推出全台首創的「華南校園API開放平台」，以培育開放銀行趨勢之下的新世代人才，今年也延續往年獎勵政策，提供決賽團隊成員三年內免筆試，通過面試即可進入集團的機會，更提供獲獎團隊首月免費進駐華南金資產位於內湖科學園區的「Light Work瑞光創新育成中心」的機會，持續落實華南金控為台灣培育金融科技創新人才的美好初衷。