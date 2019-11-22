永豐金證券打造健康職場文化 榮獲運動企業認證標章

2019-11-22 04:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／台北即時報導



永豐金證券營造健康活力職域有成，通過2019年度教育部體育署頒發「運動企業認證」標章，總經理江偉源表示，公司對於員工福祉的推動不遺餘力，長期支持同仁以多樣化社團一起追求健康、釋放壓力及培養同仁情感與默契，將持續以具體行動落實員工關懷，打造健康職場文化，讓員工面對挑戰樂在工作。

教育部體育署為鼓勵政府與企業協力合作，凸顯企業運動參與實質績效，推出「運動企業認證標章」，今年邁入第四屆，永豐金證券首次參加即獲認證，肯定其在促進員工運動的長期資源投入，實現關懷員工之企業社會責任。

江偉源表示，永豐金證券重視人才養成及員工的福址，2018年成為首家獲得勞動部iCAP職能課程認證的券商，在人才培育與職場需求的接軌工作上獲得肯定；今年得到教育部頒發運動企業認證標章，展現公司在促進員工運動，營造健康職場文化的良好成績。

為能引領員工注重自我健康，永豐金證券積極鼓勵以成立社團的方式帶動同仁一起運動，目前已成立的社團包括：羽球社成立6年、桌球社11年、保齡球社8年，每年三項球賽成為永豐金證券年度盛事，不僅提供員工運動競賽的平台，藉由運動舒緩壓力，更能促進彼此間情誼交流，擁有共同興趣是職場溝通的最佳潤滑劑。

永豐金證券桌球隊實力堅強在證券業界赫赫有名，在今年第33屆證券盃桌球錦標賽中奪下四大冠軍王座，包括團體男子乙組及女子組雙冠軍，個人雙打二座冠軍，再創永豐金證券新紀錄，展現同仁在面對挑戰全力以赴的毅力與決心。