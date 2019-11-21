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國內最大女子路跑報名 台新銀行邀女性朋友揮汗愛自己

2019-11-21 23:23經濟日報 陳怡慈/即時報導

台新銀行冠名贊助的「Taishin Women Run Taipei」女子路跑活動，明(2020)年的賽事將於3月29日(周日)舉行，當天十公里及21公里組將從台北市政府前廣場起跑，終點站為大佳河濱公園，這也是台新銀行連續第三年冠名贊助該項活動」。

Taishin Women Run Taipei為國內規模最大的純女性路跑比賽，也因此號稱是最香的運動競賽。2020年Taishin Women Run Taipei今(21)日下午4時起開放報名，限定1.8萬個名額讓想要自我挑戰的女性一同在路跑中展現美麗，台新銀行邀請喜歡路跑的女性朋友趕快做好準備，找好姊妹「作夥」參加。

2020年Taishin Women Run Taipei除延續前一年「#姊無畏」的活動精神，強力號召女性朋友組隊「作夥」參加外，也以「2020愛妳愛你」為活動主題，歡迎參與活動女性朋友的另一半在途中或終點為自己的愛人加油打氣、互相扶持，以實際行動呼應2020愛妳愛你。

台新銀行資深副總經理蘇韻琇表示，台新銀行是一家最關心女性朋友的銀行，早在1995年就發行全台灣第一張專為女性設計的信用卡玫瑰卡，並提出「認真的女人最美麗」主張，一直以來獲得社會廣大的共鳴與迴響。

為提倡運動健身，並鼓勵女性朋友展現自信，台新銀行冠名贊助台灣最大型的女子路跑活動，藉此活動除延續對女性朋友的重視外，也持續呼應「認真的女人最美麗」的精神。

蘇韻琇指出自己也是路跑的參與者，在參與過程中發現很多女性朋友平日就會相約練習長跑，且在沿途相互鼓勵打氣，這也讓女性路跑的風氣越來越盛行。

為了鼓勵更多的女性朋友能夠踏出參與路跑的第一步，2020年Taishin Women Run Taipei除了原有的十公里、21公里賽事外，也特別新增三公里組。

台新銀行對外持續支持多項體育活動並贊助運動選手，對內則藉由舉辦活動與成立社團積極鼓勵員工養成運動的好習慣，相關具體作為連年獲教育部頒發「運動企業」認證。

2020年Taishin Women Run Taipei將延續舉辦在2019年推出深受歡迎的「十公里揪團組」賽事，而台新銀行也將提供團體組前180組報名者刷台新信用卡繳報名費可享九折優惠。

台新銀行誠摯邀請女性朋友一起參與2020年Taishin Women Run Taipei，無畏、認真的挑戰自我，同時也跑出自信與美麗。

2020年「Taishin Women Run Taipei」開放報名，台新銀行...
2020年「Taishin Women Run Taipei」開放報名，台新銀行資深協理李英偉(左起)、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇、中華民國路跑協會秘書長陳華恆、大漢集團董事長秦熙嶽合影。台新銀行/提供
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