台灣行動菩薩助學協會辦2019愛你久久 邀師生團圓用餐

2019-11-21 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



由中部建築業界共同催生的台灣行動菩薩助學協會，今年邁入第16年，理事長陳志聲今（21）日帶領所有理監事共同宣布，將於12月7日在好運來洲際宴展中心，舉辦「2019愛你久久」相見歡活動，邀請上千名師生團圓用餐。

台灣行動菩薩助學協會除了助學、新台灣之子課後輔導之外，近幾年來也開始著力於培育工匠達人的發願成才培育計畫。

每單周年，協會會到學校去探訪學生，了解學生的需求；雙周年，則是把協助的孩子接來台中舉辦「相見歡」活動，並藉活動為孩子募助學款。

好運來洲際宴展中心除了以公益價，做出物超所值的菜色招待千名師生外，活動所有的餘額，全數作為協會助學金專款專用。

而今年活動的節目，大多由助學的孩子來表演，有氣勢磅礡且得到全國冠軍的芳苑國中戰鼓隊、熱力四射的南投大成國中原住民舞蹈、台中東勢石角國小客家民俗歌謠，以及彰化芳苑民權華德福實驗中小學的小提琴表演等。

另有由企業家組成的S.L Band樂團，為孩子們演奏出熱力活潑的歌曲，要將現場氣氛High到最高點。

最特別的是，當天「相見歡」贊助的企業主，將化身為五星級主廚，為孩子獻上「品格之心」、「智慧之眼」等多道創意料理，以及獎品豐富的摸彩活動。

用完餐後，則要帶著大小朋友一起到隔壁洲際棒球場，觀看冬季聯盟中職聯隊v.s韓職聯隊的棒球比賽。

陳志聲表示，從第一屆科博館之旅，接著東海大學大地遊戲、台中牛排館、市政府園遊會、「只要我長大」首映會、麗寶樂園童樂會，到這一屆的愛你久久團圓餐會，無論是透過什麼方式進行，都希望孩子們帶著歡喜的心情參加，也能帶著滿滿的愛回去。

尤其是當天的棒球比賽，許多學生從無親身到棒球場看比賽的經驗，感謝中華職棒聯盟提供亞洲冬季棒球聯盟比賽入場券，讓學童們能體驗看棒球賽的刺激感與臨場感，讓孩子們在場上為球員加油吶喊。

此次活動的贊助者，包括大力卜、大山建設、川濟室內裝修設計、台中市南屯國際同際會、好事連連國際開發、和意地政士事務所陳品竹、明躍國際、昇旺國際實業、昇揚營建機構、林鼎實業、春耕不動產．豐穀建設。以及根園建設、馬珊珊、執行力廣告、晨悅診所、陳秀惠、勝群金屬、富宇建設、惠宇營建機構、登陽建設、華相建設、貿駿企業、萬群地產、嘉磐建設、精湛建設、精銳建設、臺麒投資、磐鈺建設、磐興建設、銳美不動產代銷。龍寶建設、龍騰不動產仲介社、環偉實業、聯聚建設、羅閎逸律師、麗明營造、寶璽建設、古典音樂台FM97.7、林文麗、溫宗良、惠友建設、黃寶珠等。