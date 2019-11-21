親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

壽險狂買債券ETF 境內基金規模十年來首超境外基金

2019-11-21 18:03聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

據金管會統計，今年截至十月底，境內基金規模達3.86兆元，睽違十年首度超越境外基金規模。金管會證期局表示，壽險公司今年大買債券ETF是主因之一。

去年市場劇烈波動，衝擊壽險公司淨值，因此保險局近兩年嚴管壽險公司的海外投資限額，但壽險公司每年仍有3.5兆可運用資金無法去化，因此許多壽險公司近年來積極買新台幣計價的債券ETF，藉此來投資海外債券，不只不用避險成本，也不用計入海外投資限額，壽險公司成為債券ETF的「大戶」。

壽險公司大買債券ETF，帶動境內基金規模大增，據金管會統計，截至今年十月底，境內基金共有969檔，基金規模共3.86兆元；境外基金共有1030檔、基金規模3.59兆元。

特別的是，這是睽違十年境內基金規模首度超越境外基金，境外基金是在2009年12月基金規模超越境內基金，之後境內基金就沒有超越過，直到今年8月境內基金才超越境外基金。

證期局副局長蔡麗玲表示，境內基金規模超過境外基金，壽險公司大舉投資債券型ETF是原因之一，另也顯示投資人逐漸擁有長期投資的觀念。

但金管會主委顧立雄日前出席活動時表示，針對境內基金規模超越境外基金，金管會並沒有太高興，大筆資金都進入債券ETF，且超過九成是被保險業買走，背後反映的就是保險業可運用資金太多，國內卻沒有投資標的可以去化的問題。

金管會今年已祭出ETF投資人分散性的管理措施，要求目前已發行且高集中度的債券ETF須提改善計畫，在半年到一年內單一投資人要降到7成以下；針對新掛牌的債券ETF，單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成，若有未達標的投信，恐無法發行新的債券ETF。

壽險公司債券ETF

相關新聞

華銀今年獲利亮眼 平均年終獎金有望超過五個月

2019-11-21 16:50

莊中慶：打造友善高齡社會 縣市長未來施政重點

2019-11-21 17:18

職場新鮮人調辦卡額度頻被打槍 狠酸：明天我讓你高攀不起

2019-11-21 17:46

高端客戶私人理財服務 著重家族財富治理

2019-11-21 16:12

高齡少子化衝擊 專家提3族群退休規劃建議

2019-11-21 15:02

張善政指外資在台投資倒數 經濟政次：別看衰台灣

2019-11-21 14:03

新台幣午盤貶1.4分 暫收30.514元

2019-11-21 12:55

張善政批投資排名倒數 經部：不要看衰台灣

2019-11-21 12:51

元大壽捐血日 募得百袋熱血

2019-11-21 00:34

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

旅行支出、收支逆差 雙高

2019-11-21 00:29

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

高雄銀射三箭 衝刺獲利

2019-11-20 23:21

保誠保單變更 電話搞定

2019-11-20 23:21

金融債…籌資利器

2019-11-20 23:20

張志堅 可望真除台企銀總座

2019-11-20 23:20

刷卡代駕優惠比一比 最高賺700元回饋金

2019-11-20 19:04

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

Let it Go！台銀發行冰雪奇緣II銀幣

2019-11-20 14:34
看更多

熱門文章

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

謝金河臉書評台商回流爭議 曾銘宗回應了

2019-11-21 12:52

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

用電大戶綠電辦法原訂11月上路 驚傳跳票

2019-11-21 13:54

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

國慶連假2外送員之死！ 1家挨罰500元1家根本罰不到

2019-11-21 15:33

強化財務 台企銀擬現增90億

2019-11-20 23:25

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商回流投資作假？ 童子賢：討論資金來源地是假議題

2019-11-21 09:57

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

豬肉滿福堡買一送一來了！ 刷這張卡還送10倍點數

2019-11-21 12:12

房地過戶 先申請自住優稅

2019-11-21 00:02

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-21 15:40

陸港客衰退日韓客撐盤 飯店業拚復甦

2019-11-21 10:31

高齡少子化衝擊 專家提3族群退休規劃建議

2019-11-21 15:02

搭5G熱潮 威盛推智慧車方案

2019-11-21 00:11

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

5G將釋照競價 電信五雄備戰

2019-11-20 23:20

10月銷歐訂單成長 三品項撐場

2019-11-21 00:43

境外資金專法上路三個月 申請匯回達255億元

2019-11-21 00:40

匯市缺新題材 新台幣續陷膠著微升0.9分

2019-11-20 21:10

一次性移轉訂價調整 有條件

2019-11-21 00:02

精品寢具品牌「寬庭」 中台灣出清特賣23日登場

2019-11-20 21:37

張志堅 可望真除台企銀總座

2019-11-20 23:20

遠傳攜三醫院 攻遠距診療

2019-11-20 23:19

投審會：前十月陸資來台投資額腰斬

2019-11-21 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top