壽險狂買債券ETF 境內基金規模十年來首超境外基金

2019-11-21 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



據金管會統計，今年截至十月底，境內基金規模達3.86兆元，睽違十年首度超越境外基金規模。金管會證期局表示，壽險公司今年大買債券ETF是主因之一。

去年市場劇烈波動，衝擊壽險公司淨值，因此保險局近兩年嚴管壽險公司的海外投資限額，但壽險公司每年仍有3.5兆可運用資金無法去化，因此許多壽險公司近年來積極買新台幣計價的債券ETF，藉此來投資海外債券，不只不用避險成本，也不用計入海外投資限額，壽險公司成為債券ETF的「大戶」。

壽險公司大買債券ETF，帶動境內基金規模大增，據金管會統計，截至今年十月底，境內基金共有969檔，基金規模共3.86兆元；境外基金共有1030檔、基金規模3.59兆元。

特別的是，這是睽違十年境內基金規模首度超越境外基金，境外基金是在2009年12月基金規模超越境內基金，之後境內基金就沒有超越過，直到今年8月境內基金才超越境外基金。

證期局副局長蔡麗玲表示，境內基金規模超過境外基金，壽險公司大舉投資債券型ETF是原因之一，另也顯示投資人逐漸擁有長期投資的觀念。

但金管會主委顧立雄日前出席活動時表示，針對境內基金規模超越境外基金，金管會並沒有太高興，大筆資金都進入債券ETF，且超過九成是被保險業買走，背後反映的就是保險業可運用資金太多，國內卻沒有投資標的可以去化的問題。

金管會今年已祭出ETF投資人分散性的管理措施，要求目前已發行且高集中度的債券ETF須提改善計畫，在半年到一年內單一投資人要降到7成以下；針對新掛牌的債券ETF，單一投資人不得超過5成、半年內要降到3成，若有未達標的投信，恐無法發行新的債券ETF。