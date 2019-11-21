因這個原因 境內基金十年來再度超越境外基金規模

2019-11-21 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



受到壽險公司大舉進軍債券ETF市場緣故，國內境外基金截至10月底規模攀高至3.86兆元，已「超車」境外基金規模3.59兆元，有機會創下2009年12月以來、近十年來境內再度超越境外基金規模紀錄，扭轉了國人普遍偏好購買境外基金的印象。

據證期局統計，截至10月底為止我國境內基金共計發行969檔、金額為3.86兆元；境外基金檔數共發行有1,030檔、規模達到3.59兆元，加總境內外共計近1,999檔基金，總規模金額為7.45兆元。不過從今年8月開始境內基金就已正式超車境外基金，分別為3.6元及3.56元。證期局副局長蔡麗玲證實，其中一大原因是壽險公司受海外投資額度限制，因此大舉買進債券ETF所致。此外國人理財觀念也轉變，普遍有長期投資需求。

據保險局統計，截至10月底為止，壽險業投資債券ETF的規模就高達1兆1303億元，等於占整體境內基金規模3兆8600餘億元的29.27%，將近三成比重。而據投信投顧公會統計，台灣境內境外基金規模加總，光是債券型基金的規模就超過新台幣2.45兆元，顯示台灣投資人對債券基金青睞度，而壽險近年來已成為主力「買主」，依此規模來看，占比更高達46%。