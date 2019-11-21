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境內外近二千檔全都露 基金觀測站瀏覽人次已破百萬

2019-11-21 17:24經濟日報 記者葉憶如／即時報導

集保與投信投顧合作共同規畫建置的「全新視覺化基金資訊觀測站」今年元月上線後，因提供視覺化圖示統計資訊，提供投資人簡單易懂 整合圖表，協助投資人即時掌握基金市場動態，大幅提高基金市場資訊透明度，因此截至10月底為止，平台流灠人數已正式突破百萬人次，較去年底41.5萬人次，成長148%。

證期局副局長蔡麗玲表示，2017年以前集保所提供的基金觀測站平台（www.fendclear.com.tw）已能提供境外基金查詢，當時上線人次僅11.45萬人，整合境內外的平台於2018年3月正式上線後，全年上線人數攀至41.5萬元，今年元月16日開始提供視覺化圖表後，截至今年10月底為， 整體瀏覽量超過百萬人次，已達到103.6萬人，有相當大的成長

蔡麗玲說，過去投資人查詢基金各項資料時，有關境外基金部分須登入集保結算所基金資訊觀測站查詢；而境內基金則須至投信投顧公會官方網站查詢；另就境內基金公開說明書及財務報告書則須至證券交易所公開資訊觀測站查詢，投資人獲取相關資料並不方便。

證期局表示，改版後「基金資訊觀測站」使投資人可透過單一入口網站及人性化介面，快速查詢到境內外基金之整體資訊，包括每個月國內全市場依受益人形態、基金類型、投資地區及計價幣別等基金統計數據外，並提供所有境內外基金基本資料、公開說明書、投資人須知、配息資訊等眾多基金投資之輔助文件，更提供淨值漲跌幅資料排序，以及淺而易懂的淨值走勢圖供投資人查詢，大幅提升搜尋基金資訊之效率及便利性。

境外基金配息

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