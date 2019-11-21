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莊中慶：打造友善高齡社會 縣市長未來施政重點

2019-11-21 17:18經濟日報 陳怡慈／台北即時報導

2019縣市幸福指數大調查今（21）日公布結果，台灣人壽總經理莊中慶致詞時提醒，台灣再過七年將要邁入超高齡社會，屆時每五人就有一位是超過65歲的老人，如何打造友善的高齡社會，這是各個縣市長未來要思考的議題。

莊中慶表示，台灣人壽今年連續第二年攜手經濟日報進行幸福指數大調查，經濟日報是具有高度公信力的機構，在台灣人民幸福度的調查把關方面，提出的數據值得各個縣市的主管們參考。

台灣人壽是在地超過70年的企業，「我們深耕這個土地，也深愛這片土地」。當台灣人壽的保戶產生了經濟上的損失，公司除了第一時間送上彌補之外，也希望攜手志同道合的企業，為這片土地的幸福，及台灣人民的生活美滿，能夠盡一份小小的力量。

「我們也有一些憂心，再過三、五年，可能幸福調查指數的參數會有一些改變」，他提醒，台灣再過七年就要邁入超高齡社會，「我們調查的樣本裡面，基本上再過七年以後，台灣每五個就有一人是超過65歲的老人」，如何打造友善的高齡社會，這也是各個縣市長未來要去思考的議題。

他表示，從現在的角度看，各地方政府大概是注重老百姓的生活、居家、工作、衛生環境，但是五年、七年以後，可能各縣市的幸福指數，側重的焦點會放在是不是一個友善的環境，對老人家的安養、照顧、醫療，能不能夠提供一個便利、舒適、自主、尊嚴的環境。

莊中慶說，老百姓的想法隨著時代一直在改變，台灣人壽希望借重經濟日報，透過縣市幸福指數調查，把看到的，或者沒看到的面向公布出來，引起政府或縣市首長的注意，「畢竟有幸福的台灣，我們台灣人民才會幸福」。

他最後勉勵各縣市政府，若能找到施政重點，就能創造永遠的台灣人民的幸福，而這也是台灣人壽希望攜手有志一同企業共同推動的目標：打造未來幸福的台灣。

台灣人壽總經理莊中慶。記者陳怡慈／攝影
台灣人壽總經理莊中慶。記者陳怡慈／攝影
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台灣人壽幸福指數

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