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職場新鮮人調辦卡額度頻被打槍 狠酸：明天我讓你高攀不起

2019-11-21 17:46聯合新聞網 綜合報導

職場新鮮人分享自己不太愉快的「脫白」過程，認為該家銀行的額度不夠誠意、臨時額度調...
職場新鮮人分享自己不太愉快的「脫白」過程，認為該家銀行的額度不夠誠意、臨時額度調整也不夠彈性。 聯合報系資料照片
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想讓銀行同意你的信用卡申請，或者是調高額度，都必須提出自己的財力證明，而對於初次辦信用卡的「白戶」，薪轉戶存摺、存款明細、薪資單等就成為財力證明的依據。不過有職場新鮮人在批踢踢分享自己不太愉快的「脫白」過程，認為該家銀行的額度不夠誠意、臨時額度調整也不夠彈性，讓他怒嗆「今天你對我愛理不理，明天我讓你高攀不起！」

一名工程師分享不愉快的辦卡經驗，28歲、初踏入職場的他粗估年收入約有54萬，工作一個月時曾嘗試辦玉山、家樂福聯名卡沒過，但他的工作必須到國外出差，因此在熬到工作三個月後，他附上薪轉紀錄、終於成功申請核卡額度3萬的一銀星璨卡。銀行業務當時還表示「薪轉戶80K應該不是問題」，然而他實際使用後卻只有30K，導致出差的住宿費刷不過，直言這樣的額度「超鄙視人」。

讓他崩潰的事不只這樁，當他想申請永久調額、調高額度時竟被打槍，就連想申請臨時額度調整至80K、還附上證券戶對帳單，也再次被拒，幾度不愉快的經驗讓他乾脆改辦玉山Only，額度直接給80K不說，申請調額也是一次就調高至150K，兩間信用卡申辦過程比較下來，讓他表示「未來大概不會再辦第二張一銀信用卡了」。

想不到不少網友也反應類似的問題，表示「一銀本來就鐵公雞、官股保守不意外」，指出一銀大概是民營官股額度最保守的，認為不太適合白戶，但也有網友提到很多白戶額度都是3萬，因此一銀這樣算合理，是原PO太急著要刷，另有卡友指出自己放著刷保費和水電費，雖然一開始額度只有30K，但今年就有100K，因此建議他可以放著。

新鮮人信用卡

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