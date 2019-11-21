華銀今年獲利亮眼 平均年終獎金有望超過五個月

2019-11-21 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



華南銀行今年獲利亮眼，據悉，員工明年除了年度加薪平均3%以外，還有專業、晉升主管加薪等，平均年終績效獎金甚至有望達五個月以上，比以往平均4.6個月高出1.2倍左右。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

華南銀行今年獲利亮眼，據悉，員工明年除了年度加薪平均3%以外，還有專業、晉升主管加薪等，平均年終績效獎金甚至有望達五個月以上，比以往平均4.6個月高出1.2倍左右。

據了解，華銀年終績效獎金分為兩部分，一部分是固定的1.5個月，其餘是激動的績效獎金，依照當年的獲利能力與員工表現給予。截至10月底，華銀稅前盈餘達155.56億元，距離今年目標僅差一步距離，非常有機會達標，甚至超額，因此明年員工有望領到超額獎金，加上4.6個月的基本盤，總計超過五個月以上。

華南金控今（21）日舉辦「第四屆華南金控融科技創新競賽」總決賽暨頒獎典禮，該競賽自2016年以來已舉辦四屆，華南金董事長張雲鵬致詞時表示，今年也延續往年獎勵政策，提供決賽團隊成員三年內免筆試，通過面試即可進入集團的機會。

華銀高層表示，前三年透過免筆試只面試進入華南的員工共計35人，通常都沒有工作經驗，但會依照他們的科系背景、專業才能等條件，給予較優的起薪，約有三分之一左右起薪都高達40,000元以上，比一般新進員工36,100元高出10%以上。

進入華南的起薪約36,100元，但華銀會依照證照、語文能力等，給予加薪，最高到45,000都有可能。

除此，由於多數銀行業者都在搶理專人才，使得華銀今年招聘上尚未招滿，剩餘名額將延續到明年，所以華銀預計明年將擴增400-500位人員，一半左右都是理專人才，50位左右是資訊人才，其餘大致上是招聘一般行員。