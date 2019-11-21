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高端客戶私人理財服務 著重家族財富治理

2019-11-21 16:12經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

中信銀行針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶提供「臻富家」私人理財服務，首度舉辦以家族治理為主題的「臻富會」活動，兩天一夜結合旅遊與課程，建立家族財富治理觀念，獲得客戶好評。

中信銀行，表示，未來「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理 」，建構實質資產管理及精神財富的兩大家族治理服務體系。

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠指出，台灣家族企業接班時間緊迫，若無法順利傳承或產業升級，恐有斷鏈危機，且隨企業資產規模成長與家族開枝散葉，有時家族成員連一起用餐的機會都不可得，接班過程易發生衝突，因此家族傳承的不僅是財富，更重要的是家族精神，需透過世代對話，凝聚理念與關係。

為使高資產客戶建立家庭財富治理觀念，中信銀行於本月初舉辦「臻富會」活動，打破傳統座談會、說明會形式，邀請臻富家家族一、二代一同前往宜蘭礁溪老爺酒店，為國內金融機構舉辦世代同行營的先行者。

活動邀請策略大師司徒達賢授課，透過互動式個案探討，找出解決方案，例如交班人的工作、接班人應具備的能力、與合夥人如何溝通接班等，解答家族企業傳承接班面臨的難題，此外，安排東方保健課程、戶外生態之旅等行程，透過兩天一夜的世代同行，增進家族成員情感互動、凝聚理念與關係，也為企業主創造跨產業交流機會，讓已接班與即將接班的年輕二代建立人脈。

明年起，中信銀行「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理」，整合中國信託內部資源，並串聯外部專業機構，提供實質財富的資產管理及精神財富的家族治理兩大服務體系，服務將涵蓋家族成員、企業、財富三個角度，為家族提供整體戰略規劃、統籌家族投資組合策略、建立家族財富傳承架構。

中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動，協助中小企業接班傳承。圖／中信銀行提供
中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動，協助中小企業接班傳承。圖／中信銀行提供
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中信銀行新台幣中國信託

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