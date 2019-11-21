張善政指外資在台投資倒數 經濟政次：別看衰台灣

2019-11-21 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



國民黨副總統參選人張善政批評「海外投資台灣的FDI（外國直接投資）在全世界是倒數」。經濟部政務次長王美花今受訪表示，外資在台灣投資今年前三季比去年增加，目前只有更多沒有更少，Google、Amazon、Microsoft都在加碼投資台灣，「不要看衰台灣！」

王美花說明，吸引外資每個國家狀況不同，開發中國家GDP可能有5%，所以吸引大量外資，台灣約2%到3%，但先進國家可能只有1%。

王美花指出，外資來台投資今年前三季都比去年增加，外資來台一是投資實體製造業，二是將軟體結合台灣的硬體技術，目前外資投資只有更多沒有更少，Google、Amazon、Microsoft都在加碼投資台灣或設置資料中心，不要看衰台灣。

另針對吵得沸沸揚揚的台商回台投資，藍委質疑貸款補貼中小企業竟比大企業少。王美花也表示，目前針對台商回台加碼有兩措施，大企業部分7月1日起已提供手續費補助階梯式下降，20億以內的0.5%、20億以上不滿100億的0.3%、100億以上0.1%；中小企業因需要產業升級、設備更新、擴廠，因此還是維持1.5%手續費補助，但投資額度原來是200億，目前籌資額度已超過200億，為輔助中小企業更好轉型，正向行政院爭取加碼，應很快會核下來。

王美花說，台商回台投資目前約7000億，大多數的計畫大約三年會完成投資，資金來源可能是貸款或自有資金。據金管會統計，不透過台商回台投資專法，今年上半年上市櫃公司匯回資金也已達4000多億元。