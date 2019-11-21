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新台幣開盤 貶值2分

2019-11-21 09:24經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（21）日早盤以30.520元兌1美元，貶值2分開出。

新台幣昨日終場以30.500元兌1美元，升值0.9分作收；但由於投資人擔憂中美貿易戰談判又有變數，美國股市收低，台股今日開盤重挫，盤中下跌逾百點，新台幣開低之後，持續貶值，一度來到30.544元價位，貶值4.4分。

新台幣台股

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