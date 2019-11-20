國泰金調查：民眾11月對股市與經濟前景信心 今年最高

2019-11-20 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



國泰金今（20）日公布2019年11月國民經濟信心調查結果，受美中貿戰達成初步協議共識影響，民眾無論對股市樂觀指數、薪資上漲預期、大額消費意願皆創今年以來最佳表現。近八成民眾更估明年經濟成長率會達到2%以上。

國泰金經研處表示，在美中雙方達成初步協議共識的情況下，國內、外機構對2020年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，高達79.2%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望保2。

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在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值0.94%，有60.7%的民眾認為明年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。

此外，台股加權股價指數衝破11,000大關。調查結果顯示民眾股市樂觀指數明顯上升，為今年以來最好表現；風險偏好程度亦創今年以來新高。後續中美雙方協議簽訂的進度是維持股市信心的重要因子。

國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，11月民眾對景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，創近半年以來新高。至於就業展望樂觀指數走升，帶動薪資上漲預期指數創今年以來最佳表現。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升，亦創今年以來最高點，代表近期民眾消費意願持續提升。