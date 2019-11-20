親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓辦提告 壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

「珍煮丹」、「珍煮母」怎麼分？ 智財局一語突破盲點

國泰金調查：民眾11月對股市與經濟前景信心 今年最高

2019-11-20 20:49經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國泰金今（20）日公布2019年11月國民經濟信心調查結果，受美中貿戰達成初步協議共識影響，民眾無論對股市樂觀指數、薪資上漲預期、大額消費意願皆創今年以來最佳表現。近八成民眾更估明年經濟成長率會達到2%以上。

國泰金經研處表示，在美中雙方達成初步協議共識的情況下，國內、外機構對2020年全球經濟成長率的悲觀預期減低，且近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值為2.3%，高達79.2%的民眾認為經濟成長率會達到2%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望保2。

在通膨方面，民眾對於2020年平均通膨預期值0.94%，有60.7%的民眾認為明年通貨膨脹率會低於1%，顯示多數民眾並不擔憂明年有通膨壓力。

此外，台股加權股價指數衝破11,000大關。調查結果顯示民眾股市樂觀指數明顯上升，為今年以來最好表現；風險偏好程度亦創今年以來新高。後續中美雙方協議簽訂的進度是維持股市信心的重要因子。

國發會最新公布的9月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標上升，11月民眾對景氣現況與展望樂觀指數同步上揚，創近半年以來新高。至於就業展望樂觀指數走升，帶動薪資上漲預期指數創今年以來最佳表現。在對景氣與薪資展望樂觀的情況下，民眾的大額消費意願指數同時跳升，亦創今年以來最高點，代表近期民眾消費意願持續提升。

經濟成長率國泰金景氣對策信號

相關新聞

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

新鮮人辦信用卡 好康一把抓

2019-11-20 14:41

網路申辦快易通 額度有不同

2019-11-20 14:41

長期耕耘台灣藝文 中國信託獲頒文化部文馨獎三獎項

2019-11-20 14:41

Let it Go！台銀發行冰雪奇緣II銀幣

2019-11-20 14:34

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

趨吉避凶 壽險業轉進避險資產

2019-11-20 00:23

星展：人民幣貶壓持續

2019-11-20 00:21

外幣投資保單 銷售衰退

2019-11-20 00:21

財長促公股銀挺中小企

2019-11-20 00:21

上市公司 前三季盈餘減19%

2019-11-20 00:21

兆豐銀衝消金財管 獲利增

2019-11-19 23:25

多管齊下…兆豐銀大牛翻身

2019-11-19 23:23

首例 台幣計價海外綠債上櫃

2019-11-19 23:22

國際板債 發行 大縮水

2019-11-19 23:17

金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴

2019-11-19 19:00

股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分

2019-11-19 17:53

筆筆5% mo幣回饋無上限！momo、台北富邦推最強聯名卡

2019-11-19 16:09

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13
看更多

熱門文章

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

日電感廠復工不順 奇力新迎轉單

2019-11-20 00:39

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

換屋重購退稅 優惠放寬

2019-11-20 01:05

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

經長：解決缺電 政府準備好了

2019-11-20 00:17

中國信託率先導入刷卡3DS 2.0驗證系統

2019-11-19 22:29

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

交部招商千億 高鐵站聚焦

2019-11-19 23:19

多管齊下…兆豐銀大牛翻身

2019-11-19 23:23

兆豐銀衝消金財管 獲利增

2019-11-19 23:25

京華城設計不良…夢想成了夢魘

2019-11-19 23:31

跨境電商開發票 明年上路

2019-11-20 01:05

華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13

外幣投資保單 銷售衰退

2019-11-20 00:21

台商匯回資金零？沈榮津：投資進行式 年底2253億到位

2019-11-20 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top