首創！英國保誠人壽推客服專線契變服務
英國保誠人壽今（20）日宣布，推出國內保險界首創的「保服一電通」客服專線契變服務，方便保戶直接撥打客服專線申請契約變更，把複雜的保單契約變更申請流程簡單化。
保誠人壽表示，上述措施旨在解決客戶申請保單契約變更時，不知從何開始填寫、資料檢附不全等問題，讓客戶免於因複雜文件及冗長程序所遭遇的不便。
購買保險最主要的目的在於分擔風險以因應不時之需，當意外來臨時，可以為自己和家人提供經濟上的支援，但有些人在進行理賠申請時，常為了準備申請文件的繁複手續傷透腦筋，甚至動了肝火。
保誠人壽表示，客戶至上、服務至上，該公司致力推出各式數位化和簡易化的行政流程，讓保戶輕輕鬆鬆地申請理賠。
保誠人壽今年上半年與台北榮民總醫院合作，結合科技推出「一通電話專人服務--保險金抵繳住院醫療費用」快速理賠服務後，今年下半年將服務推廣到中部地區，本（11）月與中國醫藥大學附設醫院與中國醫藥大學兒童醫院簽約，提供中部地區保戶於就醫時也能享有本項快速理賠服務。
保誠人壽表示，即日起，保戶若因意外或生病於中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院及台北榮總住院，只要撥打客服專線申請理賠服務，立即啟動住院關懷機制，由專人為保戶辦理相關申請。
透過與醫院連線，保戶於出院結帳時，免檢附醫療單據，即主動完成以保險金抵繳住院醫療費用，即時填補醫療費用的支出，安心出院。若有保險金餘額，保誠人壽將依保戶指定方式完成給付。
保誠人壽也推出「智能客服—保寶」跨越時間與空間的隔閡，透過四大溝通管道，讓保戶可24小時全年無休地進行與保單相關的各項諮詢，「保寶」4月下旬上線至今，已有近1.9萬人次使用，使用滿意度達92%。
四大溝通管道包括：英國保誠人壽的官方網站、網路投保網站、LINE@一起好幸福朋友圈、FB粉絲團。
為了解保戶對於理賠服務的滿意程度，保誠人壽每季進行問卷調查，以即時優化客戶服務。經統計，有高達97%的保戶對於英國保誠人壽的理賠服務表示滿意，尤其是網路理賠服務滿意度更高達100%。
94%理賠申請都能在保誠人壽受理後兩天內收到理賠金，在理賠受理結案時間，平均僅1.2天即完成結案，獲得客戶高度肯定。
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