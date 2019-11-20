看好明年房市 國建明年端200億元新案搶攻市場
2019-11-20 19:47
經濟日報 記者陳美玲
／即時報導
今年推出七大案，合計案量達185億元的國泰建設，銷售成績創歷史新高，有助集團至2023年業績表現；展望明年，國建表示，集團依舊看好未來市場，在台商回流，間接挹注房市，加上全球資金水位仍高之下，明年推案依舊維持約200億元案量，規劃推出六大案，其中四個在北部，台中、台南各一個。
國泰建設今年前三季營收達65.36億元、年減14.4%，毛利率25.9%，較去年同期下滑四個百分點，稅後純益達4.62億元、年減82.8%，每股稅後純益達0.4元，低於去年同期的2.32元。
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國建指出，今年前三季營運主要來自總銷33億元的「國泰賦都」貢獻，以及部分「國泰聚」、「國泰層峰」和成屋餘屋案去化，且第3季營收因入帳個案金額偏低，以致營運較去年同期短少。
若以10月來說，國泰建設單月營收達20.54億元、年減2.5%，累計前10月營收達85.73億元、年減12%；國建指出，10月營運中，光是總銷13億元的「國泰昕春」就挹注10億元，接下來該案將持續貢獻營運。
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