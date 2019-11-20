盧米斯賽勒斯副董座丹法斯：擔心債市流動性風險

2019-11-20 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）資產管理公司副董事長丹法斯（Dan Fuss）20日來台指出，除了貿易戰與地緣政治風險以外，債市本身也有流動性風險，特別是公司債市場，投資人應降低在信用、存續期及到期日方面的風險。

盧米斯賽勒斯成立於1926年，管理資產規模達2,681億美元，其中七成為固定收益。丹法斯在債市的投資經驗超過一甲子，有債券界巴菲特之稱，他操盤的基金獲得數十座基金獎肯定，今年再度拿下晨星（美國）傑出投組經理人獎。

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盧米斯賽勒斯目前對於高收益債是減碼，丹法斯說他很擔心高收益債市的流動性風險。目前債市的流動性大幅低於以往，減弱了抵擋未來突發事件的能力。因此，與其說他變得保守，不如說他是務實，寧可犧牲短期的收益，等待更好的投資機會，以創造較佳的長期報酬。

至於近年來大受青睞的銀行貸款市場，丹法斯認為，其基本結構也已改變，銀行不再自己承擔風險，而是將風險轉嫁出去。到底是誰承接這些低品質的資產？他推測可能是在較無經驗的避險基金手上，這對市場並非好事。雖然品質較高的汽車貸款市場狀況較佳，但違約率也開始上揚。

有客戶認為丹法斯太早就採取保守立場，但他表示，現在就像是春天冰雪要融未融時在湖面溜冰，一不小心就可能掉落水中滅頂。在部分湖面，央行仍能控制流動性，但其他地區就不安全。

丹法斯所管理的基金有兩檔引進台灣，即法盛盧米斯賽勒斯債券基金、法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金。這兩檔基金都多次獲得基金獎肯定，目前布局標的以美元債券為主，且債券存續期間都已降低，分別為3.3年、2.6年。