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華銀守護基層體育幼苗 百萬贊助景美女中拔河隊

2019-11-20 19:08經濟日報 記者林子桓／即時報導

由景美女中及台灣師大聯隊組成的「中華台北-景美師大」拔河聯隊，今年9月代表本國赴愛爾蘭參賽，成績斐然。華南銀行於19日特別舉辦餐會犒賞辛苦的學員與教練們，並由副董事長林知延代表宣布將持續支持未來拔河隊經費，讓選手能更無後顧之憂為夢想努力。

華南銀行自去年起，每年贊助景美女中拔河隊新台幣100萬元經費，協助選手們參加各項國際比賽。景美師大拔河聯隊此次於「2019年歐洲暨世界盃室外拔河錦標賽」獲得五金三銀一銅的優異成績，尤其聯隊首度參加「Junior青少女480公斤公開賽」，即勇奪冠軍，帶動後續比賽氣勢，其中在「U23青年女子500公斤錦標賽」衛冕成功，連兩年摘金，近期更取得2020年愛爾蘭世界盃室內拔河錦標賽中華台北代表權。

餐會席間特別邀請到行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯･尤達卡）蒞臨致詞，她在致詞中表示，自己也是運動員出身，從國小開始練習桌球一直到碩士班，深刻明白運動員的付出及甘苦，尤其是女性的運動員，當同齡的朋友忙著逛街、打扮玩樂的同時，自己卻必須犧牲休閒時間不斷練習，真的非常辛苦。

同時，Kolas Yotaka也提到，選手因為參加了拔河運動，才有機會出國比賽、增廣見聞，勉勵選手藉此開闊自己的眼界，提升國際觀，累積自身的能量，建立自己的品牌價值。

景美女中前校長林麗華在致謝詞中，特別感謝華南銀行長期的支持與贊助，以感謝、感動及感恩三感，勉勵選手們務必以最優異的成績回報所有在拔河的道路上支持她們的人，並將「三感」當成座右銘，時刻提醒自己，永遠不忘曾經幫助過自己的貴人。

華南銀表示，華南金集團長期以來一路支持國內體育活動，舉凡棒球、體操、足球等，善盡企業融社會責任，希望做企業的表率，更期待能拋磚引玉，喚起大眾對國內體育的關注。

林知延表示，運動能強健體魄與鍛鍊心智，而人民強健的體魄與心智是國家強盛的基石，華南銀行希望用實際行動為國家體育發展紮根，對於景美女中拔河隊的優異表現深感與有榮焉。

林知延提到，成功絕對不是偶然，大家看到的是拔河隊寫下的榮耀，但更多看不見的地方，是背後付出的汗水與淚水，包括隊員們的努力，也包括教練不辭辛勞的鞭策；深信愛運動的孩子不會變壞，我們將持續藉由企業的棉薄之力，紮根基層體育活動，培育台灣體壇的幼苗，站上國際舞台，守護每個孩子熱愛運動、追逐夢想的初衷。

華南銀行持續贊助景美女中拔河隊活動經費，由該行副董事長林知延（後排右九）代表頒贈...
華南銀行持續贊助景美女中拔河隊活動經費，由該行副董事長林知延（後排右九）代表頒贈並舉行餐會鼓勵選手再創佳績，行政院發言人谷辣斯·尤達卡（後排右八）也特別出席致詞。華南銀行／提供
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拔河華南銀行

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