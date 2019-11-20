台北金融科技展 證交所好禮大放送
2019-11-20 18:31
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
金融總會及台灣金融研訓院共同主辦第二屆「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」，將於11月29日至30日於世貿一館盛大舉行。證交所規劃於展中的「金融機構展區」擺攤，歡迎民眾共襄盛舉。
證交所本次以「台灣證券市場・迎向數位金融」作為主題參展，規劃簡介明年上路的「逐筆交易」新制及交易擬真平台，規劃以「註冊即送禮」吸引民眾註冊「逐筆交易擬真平台」，並藉由實際上機登入平台體驗，讓投資人對交易新制更了解。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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證交所也將提供簡報輔以3D模組，介紹「資安防護機制」，搭配「答題拿贈品」與民眾互動。證交所說，此次精心準備參與互動的實用紀念品，熱情邀請民眾出席，相關活動可洽https://www.fintechtaipei.tw/
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