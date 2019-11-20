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疑機車違規迴轉！UberEats外送員閃不開撞上 頭重創命危

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

台北金融科技展 證交所好禮大放送

2019-11-20 18:31經濟日報 記者趙于萱／即時報導

金融總會及台灣金融研訓院共同主辦第二屆「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」，將於11月29日至30日於世貿一館盛大舉行。證交所規劃於展中的「金融機構展區」擺攤，歡迎民眾共襄盛舉。

證交所本次以「台灣證券市場・迎向數位金融」作為主題參展，規劃簡介明年上路的「逐筆交易」新制及交易擬真平台，規劃以「註冊即送禮」吸引民眾註冊「逐筆交易擬真平台」，並藉由實際上機登入平台體驗，讓投資人對交易新制更了解。

證交所也將提供簡報輔以3D模組，介紹「資安防護機制」，搭配「答題拿贈品」與民眾互動。證交所說，此次精心準備參與互動的實用紀念品，熱情邀請民眾出席，相關活動可洽https://www.fintechtaipei.tw/

證交所金融科技數位金融

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