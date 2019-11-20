元大愛心捐血日 林則棻率主管同仁募逾百袋熱血

2019-11-20 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



「元大愛心捐血日」於11月15日在元大金控的號召下，各子公司分別於台北市共五處捐血車展開捐血活動，元大人壽總經理林則棻親自率領高階主管與同事挽袖愛心捐血，當日共募逾百袋。元大集團每年舉辦3次捐血活動，9年來已累計募集超過16,108袋熱血。

元大人壽表示，當天風和日麗，一早位於宏泰大樓的捐血車在元大人壽總經理林則棻率先抽了第一張號碼牌後開始，幾位高階主管及同仁也接力捐血，有的同仁則利用工作空檔下樓捐血，活動截至當日下午5:00結束，共募集了104袋員工鮮血，相較於上一次捐血，袋數成長了153%，與元大集團其他點位捐血車的袋數相加，共募集了約900袋、超過22萬cc的元大人熱血。

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「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」是元大人壽的經營理念，而捐血就是此一理念的體現，唯有身體健康的人才能捐血幫助他人，而為了可以捐血助人就會更注重自己的健康管理，形成正向迴圈。元大集團每年舉辦3次捐血活動，9年來已累計募集超過16,108袋熱血。

元大人壽表示，每每熱情響應捐血活動的元大人壽同仁們，早已養成習慣一年捐三次血，甚至還有同仁已累計近百次的捐血紀錄。身為捐血活動主要籌辦單位的人力資源暨管理部主管表示，由於捐血助人是非常有意義的事，自己總希望捐血當下可以順利完成捐血、不要被退貨，所以捐血前總會補充鐵劑並喝豬肝湯以做好萬全準備；另一位數金部同仁則表示，會開始捐血是肇因於小時候聽爸爸說，當年媽媽在生哥哥時血崩，由於是在小型接生中心生產，血庫存量嚴重不足，因此差點沒命，最終幸而從其他院所調來血袋才救回一命，因此自己長大後都會盡力捐血助人。