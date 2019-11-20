創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



今年土地交易市場火熱，第4季備受矚目的「信義行政中心」地上權案今（20）日開標，共吸引3組人馬投標，最終由南山人壽以159.81億元得標，溢價率達60%，每坪單價落在744.34萬元，刷新地上權單價新高紀錄。

信義行政中心占地面積2,147坪，建蔽率不予規定、容積率560％，都市計畫土地使用分區為一般商業區，並可適用都市危險及老舊建築物加速重建條例。

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今日開標結果由南山人壽以159.81億元得標，溢價率達60%，每坪單價落在744.34萬元，相較去年空總地上權案每坪以719萬元標脫，再度刷新紀錄。

台北市政府為了加速市有土地開發利用，日前公告採地上權方式，公開標售「台北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」，正是位於信義路五段台北101旁邊、松智路口的「信義行政中心」，該案採50年地上權進行標售。

「信義行政中心」地上權案，以資格審查、價格標等二階段開標方式辦理，權利金底價為99.88億元，換算每坪權利金底價為465萬元。商仲業者標售前曾評估，該案適合開發辦公室產品，眼下辦公室租金連番上漲，勢必是壽險瞄準的標的，果真吸引南山人壽出手得標。