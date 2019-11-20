親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09經濟日報 記者黃阡阡／即時報導

今年土地交易市場火熱，第4季備受矚目的「信義行政中心」地上權案今（20）日開標，共吸引3組人馬投標，最終由南山人壽以159.81億元得標，溢價率達60%，每坪單價落在744.34萬元，刷新地上權單價新高紀錄。

信義行政中心占地面積2,147坪，建蔽率不予規定、容積率560％，都市計畫土地使用分區為一般商業區，並可適用都市危險及老舊建築物加速重建條例。

今日開標結果由南山人壽以159.81億元得標，溢價率達60%，每坪單價落在744.34萬元，相較去年空總地上權案每坪以719萬元標脫，再度刷新紀錄。

台北市政府為了加速市有土地開發利用，日前公告採地上權方式，公開標售「台北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」，正是位於信義路五段台北101旁邊、松智路口的「信義行政中心」，該案採50年地上權進行標售。

「信義行政中心」地上權案，以資格審查、價格標等二階段開標方式辦理，權利金底價為99.88億元，換算每坪權利金底價為465萬元。商仲業者標售前曾評估，該案適合開發辦公室產品，眼下辦公室租金連番上漲，勢必是壽險瞄準的標的，果真吸引南山人壽出手得標。

地上權南山人壽

相關新聞

新鮮人辦信用卡 好康一把抓

2019-11-20 14:41

網路申辦快易通 額度有不同

2019-11-20 14:41

長期耕耘台灣藝文 中國信託獲頒文化部文馨獎三獎項

2019-11-20 14:41

Let it Go！台銀發行冰雪奇緣II銀幣

2019-11-20 14:34

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

趨吉避凶 壽險業轉進避險資產

2019-11-20 00:23

星展：人民幣貶壓持續

2019-11-20 00:21

外幣投資保單 銷售衰退

2019-11-20 00:21

財長促公股銀挺中小企

2019-11-20 00:21

上市公司 前三季盈餘減19%

2019-11-20 00:21

兆豐銀衝消金財管 獲利增

2019-11-19 23:25

多管齊下…兆豐銀大牛翻身

2019-11-19 23:23

首例 台幣計價海外綠債上櫃

2019-11-19 23:22

國際板債 發行 大縮水

2019-11-19 23:17

金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴

2019-11-19 19:00

股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分

2019-11-19 17:53

筆筆5% mo幣回饋無上限！momo、台北富邦推最強聯名卡

2019-11-19 16:09

微型金融現身說法 儲蓄互助善經濟

2019-11-19 16:02

富邦媒推momo聯名卡 全台通路5%回饋

2019-11-19 14:46

顧立雄：ATM不會消失 只會再進化

2019-11-19 14:45

幫年輕人自籌退休金 國壽推月繳千元附保證保單

2019-11-19 14:16

國泰證投資氣象觀測站：低利率環境下 黃金價值浮現

2019-11-19 14:00

中信金奪最佳ESG白金獎

2019-11-17 23:34

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

華銀海外獲利拚增兩成

2019-11-17 23:19

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

華銀董座張雲鵬：期待局勢「風微浪穩」

2019-11-17 23:14

花旗徵才 招手「資工人」

2019-11-17 23:13

創櫃投資媒合會 周三登場

2019-11-17 22:27
看更多

熱門文章

京華城18年賠掉130億…小沈：開幕那天就知道完蛋了

2019-11-19 18:00

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

2019-11-19 17:15

金管會今調降責任準備金利率 明年儲蓄險變貴

2019-11-19 19:00

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

日電感廠復工不順 奇力新迎轉單

2019-11-20 00:39

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

換屋重購退稅 優惠放寬

2019-11-20 01:05

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

轉單效應不敵經濟趨緩 上市公司獲利衰退七年來最大

2019-11-19 17:03

全球經濟成長5度下修 低利率環境下黃金價值浮現

2019-11-19 18:31

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

跨境電商不開發票 明年開罰

2019-11-19 20:07

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

台商資金因雙重課稅不回來投資？ 財政部駁張善政

2019-11-19 20:39

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

經長：解決缺電 政府準備好了

2019-11-20 00:17

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

中國信託率先導入刷卡3DS 2.0驗證系統

2019-11-19 22:29

公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？

2019-11-19 21:28

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

交部招商千億 高鐵站聚焦

2019-11-19 23:19

經濟部長沈榮津錄影片澄清：台商回台投資不是0元

2019-11-19 17:27

股匯兩樣情 新台幣走勢膠著微貶0.8分

2019-11-19 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top